Các tổ công tác đặc biệt tăng cường xuống cơ sở từ tháng 3/2026, riêng trong tháng 9 vừa qua Công an tỉnh đã tăng cường thêm 200 cán bộ, chiến sĩ ở tất cả các phòng ban về các địa bàn trọng điểm, trong đó riêng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã cử 42 cán bộ chiến sĩ tăng cường về cơ sở. Có nhiều địa bàn phức tạp đã được tăng cường tới 5 - 6 tổ công tác.

Tại phường Yên Bái có 6 tổ công tác của Công an tỉnh tăng cường hỗ trợ địa phương phòng chống ma túy.

Ngay khi về cơ sở các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phối hợp với công an cấp xã rà soát toàn diện địa bàn, quản lý chặt các tuyến, lĩnh vực và đối tượng trọng điểm; đồng thời tập trung bóc gỡ các đường dây, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp, kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng”, “vùng lõm” về ma túy.

Nhiều tổ công tác đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa địa bàn sạch ma túy vượt kế hoạch.

Với sự nỗ lực của lực lượng cán bộ, chiến sĩ được tăng cường góp phần cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ, khởi tố 328 vụ với 655 đối tượng phạm tội liên quan về ma túy. Trong đó, lực lượng tăng cường trực tiếp bắt giữ trên 100 vụ. Thông qua công tác xét nghiệm ma túy, lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh truy xét, bắt giữ 243 vụ, chiếm 74,1% tổng số vụ phạm tội về ma túy; đồng thời đấu tranh, truy xét, bắt giữ 63 đối tượng ngoài tỉnh liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.