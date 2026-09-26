322 người mất việc khi MU cắt giảm nhân sự lần thứ 3

Ratcliffe liên tục cắt giảm nhân sự.

Theo các báo cáo tài chính mới nhất, số nhân sự bị cắt giảm tương đương gần 30% tổng lực lượng lao động của CLB. Đây là một phần trong kế hoạch thu hẹp bộ máy, giảm chi phí vận hành và cải thiện tình hình tài chính của MU.

Đáng chú ý, bộ phận truyền thông và thương mại nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Quân số của bộ phận truyền thông giảm tới 45%, trong khi nhân sự phụ trách thương mại cũng bị thu hẹp 44%. Những con số này phản ánh quy mô đáng kể của cuộc cải tổ mà INEOS đang triển khai kể từ khi Sir Jim Ratcliffe cùng các cộng sự tiếp quản quyền điều hành bóng đá tại Manchester United.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu "Quỷ đỏ" mạnh tay tinh giản bộ máy kể từ khi Ratcliffe bắt đầu nắm quyền điều hành. Đợt cắt giảm đầu tiên được triển khai trong năm 2024, với khoảng 250 nhân sự mất việc, giúp CLB tiết kiệm ước tính 8-10 triệu bảng. Sang năm 2025, MU tiếp tục thực hiện đợt cắt giảm thứ hai, với tối đa 200 vị trí bị ảnh hưởng.

Việc tinh giản nhân sự diễn ra trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford tìm cách kiểm soát chi phí sau nhiều năm đối mặt với áp lực tài chính. Ban lãnh đạo CLB muốn xây dựng một bộ máy vận hành gọn hơn, đồng thời dành nguồn lực cho những kế hoạch dài hạn, đặc biệt là hoạt động bóng đá.

Tuy nhiên, chính sách cắt giảm cũng tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Một mặt, MU cần giảm chi phí và cải thiện hiệu quả hoạt động. Mặt khác, CLB vẫn phải duy trì đầu tư cho đội một, cơ sở vật chất và những kế hoạch phát triển trong tương lai.

Hàng loạt vị trí bị cắt giảm vì thế cho thấy MU đang trải qua một trong những giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng nhất trong nhiều năm, qua đó tiến tới mục tiêu xây dựng một CLB hoạt động hiệu quả và bền vững hơn.

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