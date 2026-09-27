320 thí sinh tranh tài tại kỳ thi thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế

10 thí sinh Việt Nam tranh tài tại IOAA 2026. Ảnh: BTC

Sau lễ khai mạc diễn ra chiều 26-9, từ ngày 27-9, 320 thí sinh bước vào lịch trình chính của kỳ thi thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026). Tham gia kỳ thi năm nay, Việt Nam có 2 đội tuyển gồm 10 học sinh được lựa chọn từ các trường trung học phổ thông trên cả nước.

Kỳ thi diễn ra tại Đại học Phenikaa, do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Hôm nay (27-9), thí sinh có thời gian tự do để chuẩn bị cho các nội dung thi chính thức.

Sáng mai (28-9), từ 7h30 đến 12h30, thí sinh thực hiện bài thi lý thuyết. Buổi chiều, các em được giới thiệu về kính thiên văn, chuẩn bị cho phần thi quan sát và thực hành với thiết bị thiên văn.

Ngày 29-9 là ngày có nhiều nội dung thi quan trọng. Thí sinh tham gia thi đồng đội từ 9h đến 10h và thi kính thiên văn từ 19h đến 24h30. Trong trường hợp cần thiết, phần thi kính thiên văn có lịch dự phòng vào sáng 30-9.

Ngày 30-9, thí sinh tiếp tục các hoạt động chuyên môn, trong đó có nội dung trình chiếu tại Nhà chiếu hình. Ngày 1-10, các em thực hiện bài thi phân tích dữ liệu từ 8h đến 12h.

Ngày 2-10, thí sinh tiếp tục bài thi trình chiếu tại Nhà chiếu hình, từ 7h30 đến 14h30. Khép lại một ngày thi tài, các em cùng tham dự đêm giao lưu văn hóa từ 16h30 đến 22h, cùng chia sẻ những nét văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia và giao lưu với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, lịch trình IOAA 2026 dành thời gian để thí sinh trải nghiệm văn hóa, lịch sử Hà Nội. Ngày 3-10, các đoàn tham quan Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và làng gốm Bát Tràng.

Lễ bế mạc IOAA 2026 sẽ diễn ra chiều 4-10. Ngày 5-10, các đoàn rời Hà Nội, khép lại hành trình IOAA 2026 tại Việt Nam.

IOAA 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-9 đến 5-10, với sự tham dự của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, 67 đội tuyển và khoảng 320 thí sinh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức IOAA, đồng thời là dịp để học sinh yêu thích thiên văn học, vật lý thiên văn đến từ nhiều quốc gia giao lưu, tranh tài và trải nghiệm Hà Nội.