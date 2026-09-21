320 thí sinh tranh tài Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026 tổ chức tại Hà Nội

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Ngày 21/9, tại Đại học Phenikaa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026).

IOAA 2026 là sự kiện giáo dục-khoa học quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ quan chủ trì phối hợp tổ chức; Đại học Phenikaa là địa điểm chính diễn ra các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

IOAA được tổ chức lần đầu năm 2007 tại Chiang Mai (Thái Lan). Qua gần hai thập kỷ, kỳ thi trở thành sân chơi học thuật quốc tế dành cho học sinh yêu thích thiên văn học và vật lý thiên văn, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác khoa học giữa các quốc gia.

IOAA 2026 tại Hà Nội có 67 đội, gồm 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam, với 320 thí sinh chính thức. Cùng tham dự còn có 124 lãnh đội, 37 quan sát viên, 4 khách mời và 5 thành viên Hội đồng IOAA quốc tế, tổng cộng 490 đại biểu quốc tế.

Các thí sinh sẽ tham gia 4 nội dung chính gồm: thi lý thuyết; thi phân tích dữ liệu; thi quan sát bằng kính thiên văn và tại Nhà chiếu hình vũ trụ; thi đồng đội. Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh và thực hiện theo quy trình chuyên môn, bảo mật của IOAA.

Đáng chú ý, kỳ thi năm nay được tổ chức với hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị chuyên môn hiện đại, trong đó có kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3; Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16m, sử dụng hệ thống máy chiếu Sony GTZ380 và phần mềm SkyExplorer. Công tác chấm thi sử dụng phần mềm Olympify.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án về cơ sở vật chất, chuyên môn, lưu trú, giao thông, an ninh, y tế, an toàn thực phẩm và công nghệ thông tin. Trong đợt khảo sát từ ngày 29/6 đến 4/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban IOAA quốc tế đã kiểm tra các điều kiện phục vụ kỳ thi, từ phòng thi, kính thiên văn, hạ tầng công nghệ đến khu lưu trú, ăn uống và các địa điểm dự phòng. Theo thông cáo, lãnh đạo IOAA quốc tế ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc và đánh giá cao điều kiện cơ sở vật chất của Hà Nội, trong đó có Nhà chiếu hình vũ trụ tại Đại học Phenikaa.

Công tác hậu cần cũng được chuẩn bị riêng cho từng nhóm đại biểu. 320 thí sinh được bố trí lưu trú tại khu ký túc xá trong khuôn viên Đại học Phenikaa; trưởng đoàn, ban giám khảo và chuyên gia quốc tế lưu trú tại Khách sạn Army. Khu nhà ăn D6 của Đại học Phenikaa có sức chứa hơn 500 người, phục vụ thực đơn kết hợp ẩm thực quốc tế với đặc sản Hà Nội, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn chay, ăn kiêng, tôn giáo và an toàn thực phẩm.

Gần 300 nhân sự được huy động phục vụ kỳ thi, trong đó có 140 sinh viên tình nguyện, 70 giáo viên tiếng Anh và 22 kỹ thuật viên khảo thí cùng lực lượng công nghệ thông tin, lễ tân, phục vụ. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thông tin, y tế và xử lý tình huống đột xuất cũng được triển khai.

Việt Nam dự kiến tham dự IOAA 2026 với 10 học sinh được tuyển chọn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ lần đầu tham dự IOAA năm 2016 tại Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam, với nòng cốt là học sinh Hà Nội, đã tham gia nhiều kỳ thi quốc tế và đạt thành tích cao.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các đoàn quốc tế sẽ tham gia chương trình giao lưu văn hóa, tham quan Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng. Đây là dịp để các thí sinh, chuyên gia quốc tế tìm hiểu lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của Hà Nội.

Phóng viên đặt câu hỏi chung quanh kỳ thi. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Lễ khai mạc IOAA 2026 dự kiến diễn ra lúc 15 giờ ngày 26/9 tại Đại học Phenikaa. Các phần thi và hoạt động giao lưu được tổ chức từ ngày 27/9 đến 3/10; lễ bế mạc và trao giải diễn ra lúc 15 giờ ngày 4/10 tại Đại học Phenikaa.

Việc đăng cai IOAA 2026 góp phần mở rộng giao lưu học thuật, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục và khoa học, đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, an toàn, thân thiện và giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.