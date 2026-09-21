320 thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026

Sáng 21/9, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ XIX năm 2026.

Đây là sự kiện Giáo dục - Khoa học quốc tế dành cho học sinh THPT được UBND TP Hà Nội chỉ đạo, phối hợp Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan; Sở GD&ĐT Hà Nội là cơ quan chủ trì phối hợp tổ chức; Đại học Phenikaa là địa điểm chính diễn ra các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội trao đổi thông tin về IOAA năm 2026.

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 2007 tại Chiang Mai, Thái Lan.

Năm 2026, kỳ thi được tổ chức tại Hà Nội, đánh dấu bước phát triển về quy mô khi quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm 67 đội gồm 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam, tổng số 320 thí sinh chính thức tranh tài.

Điểm khác biệt của IOAA năm 2026 không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở việc sử dụng các thiết bị và hạ tầng chuyên môn như kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3 và Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16m, hệ thống máy chiếu Sony GTZ380, phần mềm SkyExplorer; phần mềm chấm thi Olympify.

Sau lễ khai mạc, thí sinh bàn giao điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị liên lạc không dây khác cho trưởng đoàn; việc quản lý, sử dụng thiết bị trong thời gian thi thực hiện theo quy định của IOAA và hướng dẫn của Ban Tổ chức.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền chia sẻ một số thông tin về Kỳ thi IOAA năm 2026 tại Hà Nội.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, các thí sinh sẽ tham gia 4 nội dung chính gồm: Thi lý thuyết; thi phân tích dữ liệu; thi quan sát bằng kính thiên văn và tại Nhà chiếu hình vũ trụ; thi đồng đội. Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh và thực hiện theo quy trình chuyên môn, bảo mật của IOAA.

Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án về cơ sở vật chất, chuyên môn, lưu trú, giao thông, an ninh, y tế, an toàn thực phẩm và công nghệ thông tin. Trong đợt khảo sát từ ngày 29/6 đến 4/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban IOAA quốc tế đã kiểm tra các điều kiện phục vụ kỳ thi, từ phòng thi, kính thiên văn, hạ tầng công nghệ đến khu lưu trú, ăn uống và các địa điểm dự phòng.

Việt Nam dự kiến tham dự IOAA năm 2026 với 10 học sinh được tuyển chọn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Từ lần đầu tham dự IOAA năm 2016 tại Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam, với nòng cốt là học sinh Hà Nội đã tham gia nhiều kỳ thi quốc tế và đạt thành tích cao.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, các đoàn quốc tế sẽ tham gia chương trình giao lưu văn hóa, thăm quan Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng. Đây là dịp để các thí sinh, chuyên gia quốc tế tìm hiểu lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của Hà Nội.

Lễ khai mạc Kỳ thi sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 26/9 tại Đại học Phenikaa. Các phần thi và hoạt động giao lưu sẽ được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 3/10. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào lúc 15h ngày 4/10 tại Đại học Phenikaa. Chương trình có thể được điều chỉnh khi cần thiết do yêu cầu chuyên môn, thời tiết, an toàn hoặc công tác tổ chức. Hà Nội đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để mang đến một kỳ IOAA 2026 nghiêm túc, an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện.