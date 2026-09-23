32 tuổi, Chanathip vẫn là lời giải của Thái Lan

Chanathip trở lại tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026 không phải thông tin bất ngờ. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ sau một giải đấu Anthony Hudson trao nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ, khi có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh hơn, HLV người Anh lập tức đưa Chanathip trở lại kế hoạch.

Trước đó, tiền vệ của BG Pathum United không dự ASEAN Cup 2026, giải đấu không nằm trong FIFA Days và khiến Thái Lan thiếu nhiều trụ cột. “Voi chiến” vẫn vào chung kết nhưng thua Việt Nam 2-4 sau hai lượt trận, trong một chiến dịch Hudson phải dựa nhiều hơn vào những gương mặt trẻ.

FIFA ASEAN Cup mang đến hoàn cảnh khác. Chanathip trở lại cùng Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson và nhiều cầu thủ kinh nghiệm, cho thấy khi được quyền chọn lực lượng tốt hơn, Hudson vẫn xem tiền vệ 32 tuổi là một phần quan trọng trong cấu trúc đội tuyển.

Thái Lan không thiếu những gương mặt mới. Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Teerasak Poeiphimai hay Anan Yodsangwal đều đã có cơ hội chứng minh khả năng, nhưng sự xuất hiện của họ chưa khiến vai trò của Chanathip trở nên thừa thãi.

Ở tuổi 32, Chanathip không còn là cầu thủ để Thái Lan xây dựng kế hoạch dài hạn thêm 5 hay 7 năm. Nhưng nếu câu hỏi là ai có thể giúp đội bóng kiểm soát trận đấu, kết nối tuyến giữa với hàng công và xử lý những không gian chật hẹp tốt nhất, đáp án hiện tại vẫn rất khó bỏ qua anh.

Thứ Chanathip có mà Thái Lan vẫn thiếu

Giá trị của Chanathip chưa bao giờ chỉ được đo bằng số bàn thắng hay kiến tạo. Anh không thuộc mẫu cầu thủ cần ghi 15 hay 20 bàn mỗi mùa để chứng minh ảnh hưởng, bởi phần lớn giá trị nằm ở cách anh nhận bóng, thoát pressing và giúp cả hệ thống tiến lên phía trước.

Với chiều cao chỉ 1,58 m, Chanathip xây dựng sự nghiệp bằng kỹ thuật, khả năng giữ thăng bằng và tốc độ xử lý. Một pha xoay người giữa hai tiền vệ, một đường chuyền phá tuyến hay vài mét dẫn bóng kéo đối thủ khỏi vị trí thường đủ để thay đổi cấu trúc phòng ngự của đối phương.

Những phẩm chất ấy từng được kiểm chứng ở môi trường cao hơn Đông Nam Á. Theo Siamsport, trong 7 mùa thi đấu tại Nhật Bản, Chanathip có 133 lần ra sân tại J.League cho Consadole Sapporo và Kawasaki Frontale, ghi 14 bàn và thực hiện 23 kiến tạo.

Đỉnh cao đến ở mùa 2018, khi anh được chọn vào đội hình tiêu biểu J.League. Đây không chỉ là thành tích mang tính biểu tượng với bóng đá Thái Lan, mà còn cho thấy Chanathip từng đạt đến trình độ đủ sức tạo ảnh hưởng thật sự ở một trong những giải đấu mạnh nhất châu Á.

Riêng trong màu áo Sapporo, Chanathip có 123 trận trên mọi đấu trường, ghi 15 bàn và kiến tạo 22 lần giai đoạn 2017-2021. Đến tháng 7/2026, anh còn được người hâm mộ bầu vào đội hình tiêu biểu lịch sử của CLB nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Chanathip trở lại tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi không góp mặt tại ASEAN Cup hồi tháng 7 và tháng 8.

Điểm quan trọng là Chanathip không chỉ còn giá trị trong quá khứ. Đầu mùa 2025/26, Siamsport thống kê anh chơi 10 trận trên mọi đấu trường cho BG Pathum United, ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo trong 697 phút.

Những con số đó cho thấy khả năng tạo khác biệt của Chanathip chưa biến mất. Anh có thể không còn bùng nổ như giai đoạn đỉnh cao ở Nhật Bản, nhưng vẫn đủ sức quyết định trận đấu ở cấp CLB và duy trì ảnh hưởng khi trở lại đội tuyển.

Thể lực cũng chưa suy giảm đến mức biến tiền vệ này thành gánh nặng. Trong chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan ngày 31/3, trận đấu giúp Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2027, Thairath thống kê Chanathip chạy 9,1 km, nhiều thứ hai toàn đội, chỉ sau Suphanan Bureerat với 10 km.

Với một cầu thủ 32 tuổi thường xuyên đảm nhiệm vai trò sáng tạo, con số đó đáng chú ý. Hudson không phải giữ Chanathip trên sân bằng cách miễn cho anh những yêu cầu về di chuyển hay pressing, bởi tiền vệ này vẫn có thể đóng góp đủ lớn khi đội bóng không có bóng.

Trận gặp Turkmenistan cũng cho thấy vị trí của Chanathip trong đội tuyển. Anh đá chính, mang băng đội trưởng và tiếp tục là một trong những điểm tựa của Thái Lan trong trận đấu có ý nghĩa quyết định suất dự Asian Cup.

Hudson hiểu rõ giá trị đó. Trong những chia sẻ sau khi nhận đội, HLV người Anh đánh giá cao Chanathip không chỉ ở chuyên môn mà còn ở vai trò thủ lĩnh, khả năng hỗ trợ cầu thủ trẻ và tiếng nói trong phòng thay đồ.

Tiền vệ 32 tuổi có 133 lần ra sân tại J.League và từng được chọn vào đội hình tiêu biểu giải đấu năm 2018.

Như vậy, ảnh hưởng của Chanathip không kết thúc khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Với một đội tuyển đang chuyển giao, cầu thủ từng trải qua J.League, nhiều kỳ AFF Cup và các chiến dịch vòng loại châu Á còn đóng vai trò giữ sự cân bằng giữa thế hệ cũ và nhóm kế cận.

Trẻ hóa nhưng chưa thể bỏ Chanathip

Thái Lan không gặp vấn đề vì thiếu cầu thủ trẻ. ASEAN Cup 2026 đã giúp Hudson có thêm dữ liệu về Kakana, Seksan, Teerasak hay nhiều gương mặt mới, trong khi Supachok cũng đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp sau nhiều năm thi đấu tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, trẻ hóa một đội tuyển không đơn giản là thay cầu thủ 30 tuổi bằng người 22 tuổi. Quá trình chuyển giao chỉ thực sự hoàn tất khi những chức năng quan trọng trong hệ thống cũng được chuyển từ thế hệ cũ sang thế hệ mới.

Đó chính là điểm Thái Lan vẫn chưa giải quyết xong với Chanathip. Kakana có kỹ thuật, Seksan có tốc độ, Anan đem lại năng lượng, còn Supachok sở hữu kinh nghiệm quốc tế, nhưng chưa ai trong số đó thực sự đảm nhiệm được toàn bộ vai trò của số 18.

Thái Lan cần Chanathip nhất khi trận đấu trở nên khó. Khi đối thủ lùi thấp, khi tuyến giữa bị áp sát hoặc khi đội bóng cần giảm nhịp để kiểm soát lại thế trận, anh vẫn là một trong số ít cầu thủ có thể nhận bóng trong áp lực rồi đưa trận đấu trở về quỹ đạo mong muốn.

Đây là khác biệt lớn giữa một cầu thủ có kỹ thuật tốt và một cầu thủ có khả năng điều khiển trận đấu. Thái Lan đã có thêm nhiều người có thể tạo đột biến, nhưng người đủ khả năng quyết định nhịp chơi của toàn đội vẫn chưa xuất hiện rõ ràng.

Bức tranh càng đáng chú ý khi Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda không còn hiện diện trong danh sách lần này. Một phần thế hệ từng tạo nên giai đoạn thành công kéo dài của bóng đá Thái Lan đang dần rời đội tuyển, trong khi Chanathip vẫn giữ được vị trí đặc biệt.

Anh từng ba lần giành danh hiệu cầu thủ hay nhất giải vô địch Đông Nam Á vào các năm 2014, 2016 và 2020. Hơn một thập kỷ kể từ lần đầu trở thành trung tâm của “Voi chiến”, Thái Lan đã thay nhiều HLV, đưa thêm cầu thủ sang Nhật Bản và liên tục giới thiệu những tài năng mới.

Nhưng khi cần đội hình mạnh, Chanathip vẫn được gọi trở lại. Điều đó vừa phản ánh đẳng cấp bền bỉ của anh, vừa cho thấy quá trình chuyển giao của tuyển Thái Lan vẫn còn một khoảng trống quan trọng.

Chanathip chạy 9,1 km trong chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan hồi tháng 3, nhiều thứ hai tuyển Thái Lan.

Hudson không cần loại Chanathip chỉ để chứng minh mình đang trẻ hóa đội tuyển. Nếu mục tiêu là cạnh tranh tại FIFA ASEAN Cup và chuẩn bị cho Asian Cup 2027, sử dụng một trong những cầu thủ tốt nhất hiện có là lựa chọn hợp lý.

Vấn đề của Thái Lan nằm ở chặng đường dài hơn. Họ cần đến ngày một trận đấu lớn không còn phụ thuộc quá nhiều vào việc Chanathip có thể ra sân hay không, bởi khi đó quá trình chuyển giao mới thực sự hoàn tất.

Ngày ấy vẫn chưa tới. Ở tuổi 32, Chanathip không còn đại diện cho tương lai của bóng đá Thái Lan, nhưng nghịch lý là trong hiện tại, anh vẫn là một trong những lời giải tốt nhất mà “Voi chiến” có.