Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên trao giải A cho các tác giả. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên - cơ quan chủ trì, tổ chức cuộc thi, sau 4 tháng phát động (15/6-15/10), cuộc thi có 106 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí đủ điều kiện tham gia. Trong đó, báo điện tử có 37 tác phẩm (chiếm 34,9%); báo in có 26 tác phẩm (chiếm 24,5%); truyền hình có 25 tác phẩm (chiếm 23,6%); phát thanh có 18 tác phẩm (chiếm 17%). Các tác phẩm tham dự giải có sự đa dạng về loại hình, phương thức thể hiện và cách tiếp cận, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề cuộc thi, tập trung phản ánh, tuyên truyền giá trị lịch sử, tầm vóc và ý nghĩa thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều tác phẩm đề cập định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh trong giai đoạn mới; phản ánh kết quả phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Nhiều tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình thức, lựa chọn vấn đề gắn với thực tiễn địa phương, có tư liệu và dẫn chứng cụ thể; bước đầu thể hiện cách tiếp cận mới, đề cập những vấn đề đang được quan tâm như chuyển đổi số, phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng du lịch, nâng cao đời sống nhân dân. Một số tác phẩm không chỉ phản ánh kết quả, thành tựu mà còn phân tích khó khăn, hạn chế, vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp.

Căn cứ các tiêu chí cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi quyết định công nhận 32 tác phẩm xuất sắc trao giải theo 4 loại hình báo chí; trong đó 4 giải A; 8 giải B; 8 giải C; 12 giải Khuyến khích.

Chúc mừng các tác giả có tác phẩm xuất sắc được chọn trao giải, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên cũng biểu dương Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, tổ chức, lựa chọn các tác phẩm trao giải bảo đảm khách quan, công tâm; cảm ơn các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí đã phối hợp, hưởng ứng cuộc thi.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng các tác giả có tác phẩm xuất sắc được trao giải. (Ảnh: LÊ LAN)

Khẳng định kết quả cuộc thi là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo của người làm báo, các cơ quan báo chí; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng chí Lê Thành Đô đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo quan tâm thực hiện tốt 3 nhiệm vụ, gồm: đồng hành cùng tỉnh khơi dậy khát vọng phát triển, cổ vũ tinh thần đổi mới, quyết tâm hành động, đưa Điện Biên vươn lên trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa, tạo động lực phát triển du lịch; giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Đồng chí Vừ A Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên trao giải B cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện để người làm báo tiếp cận cơ sở, có thông tin đầy đủ, kịp thời; chủ động tiếp nhận, xử lý những vấn đề báo chí phản ánh. Đây vừa là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, vừa là yêu cầu để nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm thông tin được phản ánh khách quan, kịp thời và những vấn đề phát sinh được xem xét, giải quyết đúng quy định.

Phát huy truyền thống hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Lê Thành Đô kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục nuôi dưỡng ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, biến niềm tự hào lịch sử thành hành động cụ thể trong xây dựng và phát triển quê hương. Trong hành trình đó, báo chí có vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận, cổ vũ cái mới, cái tích cực, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao giải C cho các tác giả. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao giải C cho các tác giả. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Lỳ Lỳ Xá, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên trao giải Khuyến khích cho các tác giả. (Ảnh: LÊ LAN)