32 tác phẩm được trao giải tại Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2026

Từ ngày 20 - 29/10, Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra tại Công viên Bờ Biển (bên cạnh Tháp Trầm Hương), phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lễ khai mạc triển lãm và công bố chính thức các giải thưởng của cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức lúc 8h30 ngày 20/10.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thực hiện, với sự phối hợp của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 dành cho công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm được sáng tác từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2026, với thời hạn nhận ảnh đến ngày 7/7/2026.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút 9.291 tác phẩm của 1.263 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm 7.756 ảnh đơn và 1.535 tác phẩm ảnh bộ. Trong số các tác phẩm dự thi, ban tổ chức lựa chọn 200 tác phẩm của 166 tác giả để trưng bày, gồm 156 ảnh đơn và 44 tác phẩm ảnh bộ.

Trong đó, 32 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn trao giải, gồm 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 15 giải Khuyến khích.

Tác phẩm "Nghi lễ dâng bánh chưng, bánh giầy trong Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" của tác giả Nguyễn Khắc Hào đến từ tỉnh Hưng Yên. Ảnh: BTC.

Các tác phẩm được trưng bày và trao giải phản ánh nhiều chủ đề về con người, văn hóa, lịch sử, phong cảnh và thiên nhiên Việt Nam, cùng nhiều nội dung khác hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Mỗi tác phẩm thể hiện góc nhìn, cảm nhận riêng của nghệ sĩ về cuộc sống, đồng thời ghi lại vẻ đẹp của đất nước, con người và những giá trị văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2000 và diễn ra định kỳ 2 năm một lần, Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam là hoạt động nhằm khuyến khích sáng tác, phát hiện và tôn vinh những tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ và nhân văn. Đồng thời, sự kiện tạo cơ hội để các nghệ sĩ nhiếp ảnh trên cả nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu tác phẩm đến công chúng, góp phần lưu giữ và quảng bá vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.