32 nhà thiên văn trẻ đến Gia Lai học về thiên hà, vũ trụ học

ISYA là chương trình đào tạo do Liên đoàn Thiên văn Quốc tế (IAU) chủ trì, thành lập năm 1967 nhằm đào tạo, phát triển thế hệ nhà thiên văn học trẻ. ISYA 2026 có các nhà khoa học đến từ Na Uy, Tây Ban Nha, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia tham gia giảng dạy. TS Nguyễn Trọng Hiền, Viện Công nghệ California (Caltech, Hoa Kỳ) và GS Thiêm Hoàng, Viện Khoa học Vũ trụ và Thiên văn Hàn Quốc, cùng các nhà khoa học Việt Nam cùng tham gia.

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phát biểu, chào mừng sự kiện. ﻿ Ảnh: TRUNG NHÂN

Theo TS Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc ICISE, chương trình tập trung vào các chủ đề như thiên hà, vũ trụ học, sao và tiến hóa sao, ngoại hành tinh, học máy, thiên văn học khả kiến và vô tuyến. Nội dung kết hợp bài giảng, thực hành và phân tích dữ liệu.

ISYA 2026 kéo dài 3 tuần, giúp học viên mở rộng kiến thức, kỹ năng nghiên cứu và tiếp cận các phương pháp hiện đại trong vật lý sao, thiên văn học thiên hà, vũ trụ học. Chương trình cũng tạo cơ hội kết nối các nhà thiên văn học trẻ với chuyên gia, đồng nghiệp quốc tế, xây dựng mạng lưới hợp tác khoa học…

Các giảng viên, học viên trẻ tại sự kiện. Ảnh: TRUNG NHÂN

Tại sự kiện, ông Phan Hồ Giang, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai cho biết, ISYA là chương trình đào tạo lâu năm của IAU, dành nhiều cơ hội cho các nhà nghiên cứu trẻ, nhất là tại những nơi còn hạn chế về điều kiện nghiên cứu và đào tạo. Việt Nam được chọn đăng cai kỳ thứ 48, thể hiện sự tin cậy của IAU cho ICISE và là niềm vinh dự của tỉnh Gia Lai.

“Tôi mong các học viên tận dụng tối đa thời gian để hỏi nhiều, làm việc nhóm nhiều, mạnh dạn trình bày kết quả. Mong rằng những mối quan hệ học thuật hình thành hiện tại sẽ tiếp tục phát triển thành hợp tác nghiên cứu lâu dài”, ông Giang chia sẻ.