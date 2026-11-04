32 lần vi phạm chạy quá tốc độ, 2 tài xế bị xử phạt hơn 98 triệu

Ngày 4/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa xử lý 2 tài xế chưa đầy 2 tháng đã vi phạm chạy quá tốc độ tới 32 lần với số tiền 98,5 triệu đồng.

Xe ô tô mang biển kiểm soát 78C.XXX lưu thông trên tuyến QL1D - TS - NTT - P. QNN có hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định với tổng số 32 lần. (Ảnh: ĐVCC).

Theo đội CSGT đường bộ số 1, qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong khoảng thời gian từ 15/6 đến 4/8, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 78C.XXX lưu thông trên tuyến QL1D - TS - NTT - P. QNN có hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định với tổng số 32 lần vi phạm.

Xử phạt 2 tài xế chưa đầy 2 tháng vi phạm chạy quá tốc độ 32 lần. (Ảnh: ĐVCC).

Đến ngày 2/11, Đội CSGT đường bộ số 1, đã tiến hành làm việc, xác minh và xử lý vi phạm đối với 2 tài xế có liên quan. Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm trên là 98,5 triệu đồng. Đồng thời, mỗi tài xế bị trừ 4 điểm GPLX theo quy định.

Qua vụ việc trên cho thấy, việc không chấp hành quy định về tốc độ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, mà còn dẫn đến những hậu quả pháp lý và thiệt hại kinh tế đáng kể đối với người điều khiển phương tiện.