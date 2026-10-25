32 hướng dẫn viên hoàn thành khóa đào tạo bóng đá cộng đồng Magic Moves 2026

Các em học sinh Trường Tiểu học Cái Khế chụp ảnh lưu niệm cùng các hướng dẫn viên sau buổi trải nghiệm bóng đá thuộc chương trình Magic Moves 2026. Ảnh: VFF

Khóa đào tạo do Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam phối hợp với LĐBĐ Cần Thơ tổ chức, nằm trong chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái với sự hỗ trợ của LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ châu Á (AFC).

Không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn, chương trình còn hướng đến việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên có khả năng tổ chức những hoạt động bóng đá phù hợp với lứa tuổi nhỏ, tạo môi trường vận động an toàn, thân thiện và khuyến khích trẻ em gái tự tin tham gia thể thao.

Điểm nhấn của ngày học cuối cùng là buổi thực hành diễn ra sáng 25.10 tại sân cỏ nhân tạo đa năng thành phố Cần Thơ, với sự tham gia của các em gái từ 6 đến 9 tuổi đến từ Trường Tiểu học Cái Khế.

Tại đây, các học viên trực tiếp triển khai những giáo án đã xây dựng trong quá trình học tập. Thay vì bắt đầu bằng các bài tập kỹ thuật đơn thuần, chương trình lựa chọn cách tiếp cận thông qua kể chuyện, kết hợp trò chơi vận động để tạo hứng thú cho trẻ.

Câu chuyện “Những bước chân nhiệm màu” về Nàng tiên Ốc được sử dụng làm nội dung dẫn dắt, giúp các em nhỏ dễ dàng hòa nhập với hoạt động tập thể. Từ đó, những bài tập di chuyển, khống chế bóng và sút cầu môn được lồng ghép linh hoạt vào các trò chơi.

Với nhiều em gái lần đầu tiếp xúc với bóng đá, sự bỡ ngỡ ban đầu dần nhường chỗ cho niềm vui và sự hào hứng. Các em mạnh dạn tham gia, chủ động thực hiện thử thách và tự tin hơn khi phối hợp cùng bạn bè.

Sau buổi trải nghiệm, nhiều em bày tỏ mong muốn tiếp tục được tham gia những hoạt động tương tự. Đây cũng chính là mục tiêu mà Magic Moves hướng tới: khơi dậy niềm yêu thích bóng đá từ những trải nghiệm đầu tiên, thay vì đặt nặng thành tích hay khả năng thi đấu.

Đại diện LĐBĐ Việt Nam, ông Lưu Quang Điện Biên phát biểu tại lễ bế mạc khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng Magic Moves 2026. Ảnh: VFF

Đánh giá kết quả khóa học, hai giảng viên Đỗ Thị Ngọc Châm và Huỳnh Việt Nam ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, sự chủ động của các học viên trong quá trình tiếp thu lý thuyết, thảo luận nhóm và xây dựng giáo án thực hành.

Theo giảng viên Huỳnh Việt Nam, phương pháp đưa bóng đá đến với trẻ em thông qua những câu chuyện là hướng tiếp cận mới trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa UEFA và AFC.

Ông đánh giá cao khả năng vận dụng kiến thức của các học viên, đặc biệt trong buổi thực hành khi những nội dung đã học được chuyển hóa thành hoạt động cụ thể, phù hợp với tâm lý và khả năng vận động của trẻ nhỏ.

Giảng viên Huỳnh Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự đồng hành của LĐBĐ Việt Nam, chương trình sẽ góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá nữ trẻ tại Cần Thơ và từng bước mở rộng ra các địa phương khác.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện LĐBĐ Việt Nam, ông Lưu Quang Điện Biên chúc mừng 32 học viên hoàn thành chương trình, đồng thời cảm ơn LĐBĐ Cần Thơ và đội ngũ giảng viên đã phối hợp, hỗ trợ tổ chức khóa học.

Ông mong muốn những kiến thức, kỹ năng được trang bị sẽ sớm được các học viên vận dụng vào thực tế, thông qua việc tổ chức những buổi tập vui tươi, an toàn tại trường học, câu lạc bộ và cộng đồng.

Bên cạnh đó, các hướng dẫn viên được kỳ vọng tiếp tục duy trì kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng LĐBĐ Việt Nam trong quá trình triển khai Magic Moves, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho trẻ em gái.

Các em gái hào hứng tham gia trò chơi vận động kết hợp bóng đá trong buổi thực hành của chương trình. Ảnh: VFF

Đại diện các học viên, lớp trưởng Lê Nguyễn Hải Đăng gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức và hai giảng viên đã tận tình hướng dẫn trong suốt ba ngày. Theo anh, việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp các học viên có thêm sự tự tin, phương pháp và kinh nghiệm để triển khai hoạt động bóng đá cộng đồng tại địa phương.

Khép lại khóa đào tạo, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho 32 học viên.

Từ những trò chơi đầu tiên trên sân cỏ đến việc hình thành đội ngũ hướng dẫn viên tại cơ sở, Magic Moves đang từng bước tạo nền tảng để nhiều trẻ em gái được tiếp xúc với bóng đá trong môi trường tích cực và bình đẳng.

Thành công của khóa học tại Cần Thơ không chỉ nằm ở số lượng học viên được đào tạo mà còn ở khả năng đưa những kiến thức ấy vào thực tiễn, để niềm vui chơi bóng tiếp tục được lan tỏa trong trường học và cộng đồng.