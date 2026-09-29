32 đội tranh tài tại giải pickleball đồng đội 3 miền 2026

Chiều 29/9 tại Hà Nội, giải pickleball đồng đội 3 miền 2026 Grand K Hotel Suite Hanoi Championship tổ chức họp báo và bốc thăm chia bảng, chuẩn bị cho các trận đấu diễn ra vào ngày 2/10 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, Hà Nội).

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Triều Dương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Đô, đại diện Ban tổ chức, cho biết giải hướng tới việc tạo ra một sân chơi có tính chuyên môn và kết nối cộng đồng pickleball.

Đại diện đơn vị tài trợ chính cũng cho rằng pickleball đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người chơi, không chỉ nhờ tính hấp dẫn mà còn bởi khả năng kết nối cộng đồng và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao.

Ông Nguyễn Triều Dương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Đô, đại diện Ban tổ chức, phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC

Vận động viên Nguyễn Đắc Tiến, đại diện các vận động viên tham dự giải, cho biết đây là giải đấu mang tính đồng đội rõ nét, khi mỗi vận động viên không chỉ thi đấu cho cá nhân mà còn vì thành tích chung của cả đội.

“Tôi hy vọng sẽ mang những chiến thắng về cho đội của mình”, Đắc Tiến chia sẻ tại buổi họp báo.

Vận động viên Nguyễn Đắc Tiến, đại diện các vận động viên tham dự giải, phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay có 32 đội đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng cộng 416 vận động viên. Mỗi đội gồm 13 người, trong đó có 12 vận động viên và một đội trưởng.

Điểm đáng chú ý của giải là các đội không thi đấu theo hình thức cá nhân mà phải xây dựng chiến thuật tổng thể cho từng lượt đối đầu.

Mỗi đội gồm 12 vận động viên và 1 đội trưởng, tranh tài ở 5 nội dung gồm đôi 7.0, đôi 6.0, đôi 5.5, đôi nam nữ 5.0 và đôi nữ 4.5. Việc kết hợp nhiều cấp độ thi đấu đòi hỏi các đội phải có lực lượng đồng đều, đồng thời tính toán đội hình và chiến thuật phù hợp cho từng lượt đối đầu.

Theo điều lệ, mỗi lượt đối đầu gồm 5 trận thuộc 5 nội dung khác nhau. Mỗi vận động viên chỉ được thi đấu một trận trong mỗi lượt, qua đó đề cao khả năng phân bổ lực lượng, xây dựng chiến thuật và phối hợp giữa các thành viên.

Ban tổ chức cho biết danh sách vận động viên đã được rà soát trước khi giải diễn ra. Việc đăng ký đội hình được thực hiện trên hệ thống điện tử. Nếu một cặp vận động viên vượt giới hạn điểm trình của nội dung, hệ thống sẽ không chấp nhận và đội trưởng phải lựa chọn phương án khác.

Việc chia bảng được thực hiện bằng hệ thống bốc thăm điện tử. Ảnh: BTC

Tại vòng bảng, 32 đội được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn, mỗi đội có 3 lượt đối đầu. Mỗi lượt đối đầu gồm đủ 5 trận theo thứ tự đã công bố. Các đội vẫn phải thi đấu đủ 5 nội dung ngay cả khi một đội đã giành được 3 chiến thắng.

16 đội đứng đầu và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu tranh Championship Cup. 8 đội đứng thứ ba mỗi bảng tiếp tục thi đấu tranh Challenger Cup, trong khi 8 đội đứng cuối dừng bước.

Ở Challenger Cup, đội vô địch nhận 20 triệu đồng, đội á quân nhận 10 triệu đồng và hai đội đồng hạng ba nhận 5 triệu đồng mỗi đội, cùng cúp và quà từ nhà tài trợ.

Với Championship Cup, đội vô địch nhận 100 triệu đồng, đội á quân nhận 50 triệu đồng và hai đội đồng hạng ba nhận 20 triệu đồng mỗi đội.

Giải do Công ty cổ phần Sport Connect và Công ty cổ phần Truyền thông và Sự kiện 3 Miền phối hợp tổ chức. Các trận đấu dự kiến diễn ra từ ngày 2/10 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, Hà Nội).

Với thể thức thi đấu đồng đội và 5 nội dung trong mỗi lượt đối đầu, Ban tổ chức kỳ vọng giải tạo thêm sân chơi có tính cạnh tranh và kết nối cho cộng đồng pickleball tại Việt Nam.