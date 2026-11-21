Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Phan Việt Hùng, Phó tổng biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhấn mạnh, Giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội - Cúp Nestlé MILO là một trong những sân chơi thể thao tiêu biểu, được tổ chức liên tục suốt 20 năm qua. Hành trình ấy ghi dấu sự trưởng thành của giải đấu, sự phát triển của phong trào bóng rổ học đường và sự tham gia ngày càng đông đảo của các nhà trường, thầy cô giáo, học sinh Thủ đô.

Nhà báo Phan Việt Hùng, Phó tổng biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát biểu khai mạc vòng chung kết giải đấu.

Sau 142 trận đấu vòng loại quy tụ 96 đội bóng, 32 đội bóng (16 đội nam và 16 đội nữ) có thành tích tốt đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-11. Tất cả hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, những pha bóng đẹp và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Một trận đấu hấp dẫn tại vòng chung kết giải đấu.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba, giải phong cách... dành cho đội có tinh thần thi đấu tích cực và giải vận động viên xuất sắc nhất ở nội dung nam, nữ.