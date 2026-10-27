312 kỳ thủ tranh tài tại Giải vô địch cờ vua, cờ vây quốc gia năm 2026
Khai mạc vào sáng 26-10 tại TP Cần Thơ, Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2026 và Giải vô địch cờ vây xuất sắc, cờ vây trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 quy tụ 312 VĐV đến từ 18 đơn vị, tỉnh, thành phố và câu lạc bộ trên cả nước,gồm: Bắc Ninh, Đồng Tháp, Nghệ An, Đồng Nai, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, TPHCM, Hà Nội, Quân đội, Hải Phòng, Vĩnh Long, Huế, Ninh Bình, Lâm Đồng, câu lạc bộ Kiện tướng Tương Lai, Công ty Cổ phần Vietchess.
Giải đấu được tổ chức nhằm phát triển phong trào tập luyện, xây dựng lực lượng vận động viên cờ vua, cờ vây trong thanh, thiếu niên và học sinh; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những kỳ thủ xuất sắc tham dự các giải trẻ cấp khu vực, châu lục và quốc tế.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/312-ky-thu-tranh-tai-tai-giai-vo-dich-co-vua-co-vay-quoc-gia-nam-2026-post360024.html