312 kỳ thủ tranh tài tại Giải vô địch cờ vua, cờ vây quốc gia năm 2026

Sau khi Sir Alex Ferguson giã từ vào hè 2013, Man United bước vào một kỷ nguyên đầy biến động. Hàng loạt chiến lược gia danh tiếng đến rồi đi, mang theo những triết lý bóng đá khác biệt, rốt cuộc chỉ để lại sự nuối tiếc. Thế nhưng, giữa bức tranh ảm đạm ấy, triều đại của Mourinho dường như vẫn là rực rỡ nhất.