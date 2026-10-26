312 kỳ thủ tranh tài tại Giải vô địch cờ vua, cờ vây quốc gia năm 2026

Tặng cờ cho đại diện đơn vị tổ chức.

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết: Được sự ủy nhiệm của Cục Thể dục thể thao Việt Nam và sự thống nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2026 và Giải vô địch cờ vây xuất sắc, cờ vây trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026.

Với sự quan tâm đầu tư và tinh thần không ngừng tiến bộ của các đơn vị tham gia, Ban tổ chức mong rằng các vận động viên luôn thể hiện quyết tâm, thi đấu với tinh thần cống hiến hết sức mình để mang lại thành tích tốt nhất cho đơn vị. Đồng thời, Ban tổ chức đề nghị các lực lượng chức năng làm tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng trọng tài tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành giải đấu công bằng, chính xác và phản ánh đúng trình độ chuyên môn thi đấu của các vận động viên.

Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia và Giải vô địch cờ vây xuất sắc, cờ vây trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 là các giải thi đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Giải đấu được tổ chức nhằm phát triển phong trào tập luyện, xây dựng lực lượng vận động viên cờ vua, cờ vây trong đối tượng thanh, thiếu niên và học sinh trên toàn quốc; qua đó tuyển chọn những kỳ thủ xuất sắc tham dự các giải trẻ ở khu vực, châu lục và quốc tế trong năm 2026 và 2027.

Các kỳ thủ tập dượt trước khi vào trận đấu.

Em Nguyễn Trường An Khang, kỳ thủ đến từ Hà Nội cho biết, cờ vua đòi hỏi tư duy chiến thuật, sự kiên trì và khả năng duy trì tập trung trong suốt các ván đấu. Tham gia giải, em mong muốn nâng cao tư duy, học hỏi lối chơi của các vận động viên giỏi, đặc biệt là cách phân bổ và quản lý thời gian thi đấu hiệu quả.

Em Nguyễn Phi Dũng, kỳ thủ đến từ An Giang chia sẻ, cờ vua không chỉ mang lại những trải nghiệm thú vị mà còn giúp em rèn luyện tư duy, phát triển trí não. Tham gia giải lần này, Phi Dũng mong muốn đạt thành tích tốt, đồng thời có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các bạn và những kỳ thủ giỏi.

Các kỳ thủ tập dượt trước khi vào trận đấu.

Giải diễn ra từ ngày 23/10 - 3/11/2026 tại Khách sạn Ninh Kiều Fortuneland, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, quy tụ 312 vận động viên, trong đó có 240 vận động viên thi đấu cờ vua và 72 vận động viên thi đấu cờ vây, đến từ 18 đơn vị, tỉnh, thành phố và câu lạc bộ trên cả nước, gồm: Bắc Ninh, Đồng Tháp, Nghệ An, Đồng Nai, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quân đội, Hải Phòng, Vĩnh Long, Huế, Ninh Bình, Lâm Đồng, câu lạc bộ Kiện tướng Tương Lai, Công ty Cổ phần Vietchess.

Giải đấu được tổ chức nhằm phát triển phong trào tập luyện, xây dựng lực lượng vận động viên cờ vua, cờ vây trong thanh, thiếu niên và học sinh; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những kỳ thủ xuất sắc tham dự các giải trẻ cấp khu vực, châu lục và quốc tế.

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