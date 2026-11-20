Sau thời gian phát động, Cuộc vận động thu hút đông đảo tác giả ở nhiều lứa tuổi, thành phần tham gia, từ học sinh, sinh viên đến nghệ nhân, văn nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật truyền thống. Ban Tổ chức tiếp nhận 130 tác phẩm của 51 tác giả và 13 nhóm tác giả đến từ Đà Nẵng, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi; trong đó 104 tác phẩm đủ điều kiện vào vòng chấm giải.

Ban Tổ chức tặng hoa Ban Giám khảo. Ảnh: P.T

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, các tác phẩm dự thi đa dạng về đề tài, cách tiếp cận và chất liệu dân ca. Bên cạnh việc khai thác vẻ đẹp của các làn điệu quen thuộc, nhiều sáng tác mới đã phản ánh sinh động vùng đất, con người và những chuyển động của Đà Nẵng hôm nay, thể hiện tình cảm gắn bó với quê hương và khát vọng đưa di sản đến gần công chúng. Qua chấm chọn khách quan dựa trên các tiêu chí về tư tưởng, giá trị nghệ thuật lời ca, độ phù hợp làn điệu và tính sáng tạo, Ban Tổ chức đã chọn ra 31 tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải.

BTC trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: P.T

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố nhấn mạnh, việc UNESCO ghi danh nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại càng khẳng định giá trị và sức sống của loại hình này. Song song với bảo tồn diễn xướng truyền thống, việc khuyến khích soạn lời mới là hướng đi thiết thực để giữ gìn bản sắc và thổi hơi thở đương đại vào nghệ thuật dân gian. Theo đó, lãnh đạo Sở đánh giá cao Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc vận động với chủ đề “Xứ Quảng - Đất và người trong mạch nguồn dân ca Bài chòi”, tạo sân chơi ý nghĩa gắn kết văn nghệ sĩ, nghệ nhân với thế hệ trẻ.

BTC trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: P.T

Để cuộc vận động tiếp tục lan tỏa hiệu quả, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đề nghị các đơn vị nghệ thuật, trường học và cộng đồng đẩy mạnh truyền dạy, dàn dựng, đưa các tác phẩm chất lượng đến với công chúng; đồng thời mong muốn đội ngũ sáng tác tiếp tục khai thác chiều sâu đời sống, lịch sử, văn hóa xứ Quảng. Bà Nguyễn Thị Hội An cũng cho biết, Nghị quyết số 66 được HĐND thành phố ban hành ngày 29-6-2026 về hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài chòi giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là nền tảng quan trọng để các địa phương, đơn vị triển khai hoạt động thiết thực. Hiện toàn thành phố duy trì khoảng 200 câu lạc bộ dân ca Bài chòi, cho thấy sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống nhân dân.

BTC trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: P.T

Theo nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức, cuộc vận động không chỉ dừng lại ở việc tuyển chọn tác phẩm mà còn khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng với di sản. Bảo tồn Dân ca - Bài chòi không chỉ là lưu giữ, sưu tầm mà cần tạo môi trường để các làn điệu được thực hành, biểu diễn tự nhiên trong đời sống. Thời gian tới, Liên hiệp sẽ phối hợp với các hội chuyên ngành, đơn vị văn hóa và địa phương phổ biến các tác phẩm chất lượng, đưa Dân ca - Bài chòi đến gần hơn với giới trẻ thông qua trường học, câu lạc bộ, không gian cộng đồng và các nền tảng số.

BTC trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: P.T

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 31 giải cho các tác phẩm xuất sắc (gồm 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 13 giải Khuyến khích) và trao 2 giải cho các tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia.

Sự kiện không chỉ ghi nhận thành quả sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân mà còn mở ra chặng đường tiếp nối trong công tác bảo tồn di sản, góp phần kết nối các thế hệ và lan tỏa bản sắc văn hóa xứ Quảng trong không gian Đà Nẵng hôm nay.