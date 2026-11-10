31 tác phẩm hội tụ trong cuộc đối thoại nghệ thuật điêu khắc Việt Nam - Nhật Bản

Triển lãm xuất phát từ sáng kiến của phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly; do Bộ VHTTDL phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và chính quyền tỉnh Kanagawa tổ chức. Sự kiện góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thúc đẩy sự hiểu biết và kết nối giữa nhân dân hai nước.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

Triển lãm diễn ra từ ngày 8 - 11.11 tại trụ sở chính quyền tỉnh Kanagawa, mở cửa miễn phí chào đón công chúng đến tham quan. Đây cũng là lần đầu tiên một triển lãm giới thiệu nghệ thuật điêu khắc đương đại Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức tại trụ sở chính quyền tỉnh Kanagawa, công trình kiến trúc có giá trị lịch sử của địa phương.

Sự kiện có sự tham dự của phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly. Về phía Nhật Bản có Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji cùng đông đảo đại biểu, khách mời và nghệ sĩ hai nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji trân trọng cảm ơn phu nhân Ngô Phương Ly đã khởi nguồn sáng kiến tổ chức triển lãm, tạo điều kiện để các nghệ sĩ hai nước gặp gỡ, giao lưu và kết nối thông qua nghệ thuật.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan triển lãm

Thống đốc nhấn mạnh trong những năm qua, tỉnh Kanagawa và Việt Nam đã không ngừng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa và du lịch, thông qua các sự kiện tiêu biểu như Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa và Lễ hội Kanagawa tại Việt Nam.

Ông bày tỏ tin tưởng triển lãm sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị và mở ra những cơ hội giao lưu văn hóa mới giữa Việt Nam, Nhật Bản và tỉnh Kanagawa trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh ý nghĩa của triển lãm, đồng thời trân trọng cảm ơn phu nhân Ngô Phương Ly đã khởi xướng một hoạt động nghệ thuật giàu ý nghĩa, tạo không gian để các nghệ sĩ hai nước gặp gỡ, trao đổi và mở rộng kết nối sáng tạo.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Thống đốc Kuroiwa Yuji tham gia hoạt động viết thư pháp chữ Nhật Inochi trong khuôn khổ triển lãm

Với chủ đề Đối thoại, triển lãm giới thiệu 31 tác phẩm điêu khắc nhỏ của 13 nghệ sĩ Việt Nam và 5 nghệ sĩ Nhật Bản thuộc nhiều thế hệ. Đây đều là những nghệ sĩ có dấu ấn trong đời sống mỹ thuật đương đại, với ngôn ngữ tạo hình và phong cách sáng tác riêng biệt.

Theo Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, điêu khắc là nghệ thuật của hình khối, chất liệu và không gian. Dù có kích thước khiêm tốn, mỗi tác phẩm vẫn chứa đựng những suy tư sâu sắc về con người, thiên nhiên, cuộc sống và các giá trị nhân văn. Thông qua ngôn ngữ tạo hình riêng, các nghệ sĩ không chỉ thể hiện tiếng nói cá nhân mà còn mở ra những kết nối vượt qua ranh giới ngôn ngữ và văn hóa.

Các tác phẩm được lựa chọn mang đến bức tranh đa dạng về chất liệu và kỹ thuật sáng tác. Nổi bật là những tác phẩm sử dụng kỹ thuật sơn ta truyền thống của Việt Nam; các tác phẩm điêu khắc sắt với màu sắc tươi sáng, hình khối giàu tính hình học; cùng những sáng tác kết hợp giữa sơn đen và pha lê, tạo nên sự tương phản độc đáo về chất liệu và hiệu ứng thị giác.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Tên gọi Đối thoại không chỉ thể hiện sự gặp gỡ giữa các tác phẩm, nghệ sĩ và công chúng, mà còn hàm chứa ý nghĩa giao lưu giữa hai nền văn hóa, hai tâm hồn nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản. Việc đặt các tác phẩm của hai nước trong cùng một không gian tạo nên những tương tác, đồng điệu cũng như những khác biệt thú vị, qua đó khơi gợi những cảm nhận và góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại.

Một điểm nhấn ý nghĩa trong khuôn khổ triển lãm là hoạt động viết thư pháp chữ Nhật Inochi (Sinh mệnh) với sự tham gia của phu nhân Ngô Phương Ly và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji.

Thông qua nét bút thư pháp, phu nhân Ngô Phương Ly và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji cùng gửi gắm lời chúc về sự sống, sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Đồng thời, hai đại biểu thể hiện mong muốn về một tương lai hòa bình, thịnh vượng, nơi tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được vun đắp.

Hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần giao lưu văn hóa mà triển lãm hướng tới.