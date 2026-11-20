Sáng 20.11, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu và Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động sáng tác, biên soạn lời mới Dân ca - Bài chòi xứ Quảng năm 2026, đồng thời biểu diễn, giới thiệu các tác phẩm đạt giải.

Cuộc vận động được triển khai theo Kế hoạch số 34/KH-VHNT ngày 7.7.2026 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, với chủ đề “Xứ Quảng - đất và người trong mạch nguồn Dân ca, Bài chòi”.

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức hoạt động sáng tác, biên soạn lời mới dành riêng cho loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An phát biểu tại buổi lễ

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức tiếp nhận 130 tác phẩm của 51 tác giả và 13 nhóm tác giả đến từ Đà Nẵng, Gia Lai, TP.HCM và Quảng Ngãi. Thành phần tham gia khá đa dạng, từ học sinh, sinh viên, giáo viên đến nghệ nhân, văn nghệ sĩ và những người yêu thích dân ca, Bài chòi. Qua rà soát, có 104 tác phẩm đủ điều kiện được đưa vào chấm chọn.

Trên cơ sở kết quả chấm độc lập và thảo luận chuyên môn, Ban Giám khảo thống nhất đề xuất trao 31 giải thưởng, gồm 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 2 giải thưởng dành cho các tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia Cuộc vận động.

Các tác phẩm dự thi tập trung khai thác tình yêu quê hương, con người, những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, vẻ đẹp thiên nhiên, phong tục, tập quán và đời sống lao động của các cộng đồng dân cư. Đáng chú ý, nhiều sáng tác hướng đến việc đưa hơi thở cuộc sống đương đại vào lời ca, làn điệu truyền thống, thể hiện tình cảm và niềm tự hào về quê hương Đà Nẵng, vùng đất Quảng Nam trong không gian phát triển mới.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả

Khơi nguồn sáng tác mới, thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An đánh giá cao nỗ lực tổ chức Cuộc vận động của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố và Hội Nghệ sĩ Sân khấu. Dù là hoạt động lần đầu được triển khai, Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo tác giả thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề và lứa tuổi.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, kết quả này có sự đóng góp quan trọng từ công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của UBND các xã, phường, Sở GD&ĐT cùng các cơ quan, đơn vị, hội chuyên ngành và câu lạc bộ Bài chòi.

Đặc biệt, sự góp mặt của học sinh, sinh viên, giáo viên bên cạnh các tác giả, nghệ nhân và văn nghệ sĩ có kinh nghiệm cho thấy sức hút của nghệ thuật Dân ca - Bài chòi đối với thế hệ trẻ. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong việc mở rộng lực lượng sáng tác, thực hành và tiếp nối di sản.

Các tác phẩm tham gia Cuộc vận động không chỉ thể hiện tình cảm, sự gắn bó với quê hương mà còn cho thấy những tìm tòi, sáng tạo trong khai thác chất liệu truyền thống. Qua đó, bổ sung nguồn tác phẩm mới, tạo thêm chất liệu phục vụ hoạt động biểu diễn và giới thiệu nghệ thuật Dân ca - Bài chòi xứ Quảng đến công chúng.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả

Để di sản tiếp tục được gìn giữ và phát huy, lãnh đạo Sở VHTTDL thành phố mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức văn học nghệ thuật, đơn vị biểu diễn, nhà trường và cộng đồng tăng cường phối hợp trong công tác truyền dạy, khuyến khích sáng tác, dàn dựng và giới thiệu những tác phẩm có chất lượng.

Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân và người sáng tác, cần tiếp tục tìm tòi chất liệu từ đời sống, lịch sử, văn hóa và con người xứ Quảng; sáng tạo lời ca mới nhưng vẫn tôn trọng đặc trưng làn điệu, giữ được nét mộc mạc, gần gũi và giàu tình cảm của nghệ thuật Bài chòi.

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, Hội Nghệ sĩ Sân khấu cần phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng tiếp tục phát hiện, khuyến khích sáng tác, lựa chọn những tác phẩm phù hợp để dàn dựng, biểu diễn, đưa kết quả Cuộc vận động lan tỏa rộng rãi trong đời sống nhân dân.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả

Đưa Bài chòi hiện diện tự nhiên trong đời sống hôm nay

Theo nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức, Cuộc vận động không chỉ hướng đến tuyển chọn, trao giải các sáng tác mới mà còn mong muốn khơi dậy tình yêu và ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với di sản.

Bảo tồn Dân ca - Bài chòi không thể chỉ dừng lại ở việc lưu giữ, sưu tầm, ghi chép mà cần tạo điều kiện để các làn điệu tiếp tục được thực hành, biểu diễn, trao truyền và hiện diện tự nhiên trong đời sống văn hóa hôm nay.

Từ kết quả Cuộc vận động, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố sẽ phối hợp với các hội chuyên ngành, đơn vị văn hóa, nghệ nhân và địa phương quan tâm giới thiệu, biểu diễn, phổ biến những tác phẩm có chất lượng. Đồng thời, nghiên cứu các hình thức đưa Dân ca - Bài chòi đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua trường học, câu lạc bộ, trung tâm văn hóa, hoạt động cộng đồng, các phương tiện truyền thông và nền tảng số.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả

TP. Đà Nẵng cũng đang triển khai nhiều chính sách nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi giai đoạn 2026-2030 là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị và cộng đồng tiếp tục thực hiện những hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản.

Trong khuôn khổ lễ tổng kết, trao giải, công chúng còn được thưởng thức các tiết mục dân ca truyền thống và những tác phẩm đạt giải cao. Đây là dịp để các tác giả, nghệ nhân, nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật truyền thống gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời trực tiếp cảm nhận sức sống của những sáng tác mới trên nền làn điệu Dân ca - Bài chòi xứ Quảng.

Biểu diễn, giới thiệu các tác phẩm dân ca truyền thống và những tác phẩm đạt giải cao tại buổi lễ

Với 130 tác phẩm tham gia và 31 tác phẩm được trao giải, Cuộc vận động không chỉ ghi nhận nỗ lực sáng tạo của đội ngũ tác giả mà còn mở thêm hướng tiếp nối trong bảo tồn, phát huy di sản.

Qua đó, góp phần kết nối các thế hệ, làm giàu đời sống văn hóa tinh thần và lan tỏa bản sắc xứ Quảng trong không gian văn hóa Đà Nẵng hôm nay.