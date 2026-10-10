31 tác phẩm ảnh lan tỏa nét đẹp xe buýt Hà Nội

Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho các tác giả xuất sắc nhất. Ảnh: Tuấn Lương.

Ban Tổ chức đã lựa chọn 31 tác phẩm để trưng bày và trao 9 giải thưởng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về xe buýt và văn hóa giao thông công cộng Thủ đô.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền những hành vi đẹp, ứng xử văn minh trong hoạt động xe buýt và khi tham gia giao thông công cộng. Qua đó, khuyến khích người dân ghi lại những khoảnh khắc, câu chuyện tích cực về xe buýt Hà Nội, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy phát triển giao thông công cộng thân thiện với môi trường.

Các tác phẩm được tuyển chọn, chấm điểm dựa trên bố cục, chất lượng nội dung và nghệ thuật. Kết quả, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; không có tác phẩm đoạt giải Nhất.

Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Tuấn Lương.

Phát biểu tại chương trình, ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, triển lãm mang đến những góc nhìn sinh động về vận tải hành khách công cộng, đồng thời truyền tải thông điệp tích cực về văn hóa giao thông Hà Nội. Đây cũng là dịp để người dân hiểu rõ hơn vai trò của xe buýt trong hệ thống giao thông đô thị, từ đó cân nhắc lựa chọn phương tiện công cộng trong hành trình hằng ngày.

Theo ông Thái Hồ Phương, cuộc thi góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển giao thông công cộng gắn với bảo vệ môi trường, hưởng ứng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Thông qua những hình ảnh gần gũi, cuộc thi kỳ vọng tiếp tục khuyến khích thói quen đi lại văn minh, thúc đẩy người dân đồng hành cùng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô.