31 nhóm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động, trừ đối tượng là người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ Nội vụ giao UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Thông tư này trên địa bàn.

Cục Việc làm có trách nhiệm tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo việc thực hiện Thông tư này.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh: EVN

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động cụ thể như sau:

Công việc liên quan đến máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt: Chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động máy, thiết bị thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (mục 1).

Công việc liên quan đến hóa chất nguy hiểm, độc hại: Trực tiếp sản xuất, sử dụng, thí nghiệm, thử nghiệm, bảo quản, vận chuyển, xử lý hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (mục 2).

Công việc trong lĩnh vực xây dựng: Giám sát thi công; khảo sát xây dựng; thi công, lắp đặt, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ, bảo hành, bảo trì công trình; vận hành, chạy thử công trình; lắp dựng giàn giáo và các công việc khác quy định tại mục 4.

Làm việc trên cao: Làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm, trên mái hoặc sườn dốc (taluy) công trình hoặc triền đà (mục 7).

Công việc về điện tử, bán dẫn, vật liệu công nghệ cao: Trực tiếp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp ráp, kiểm tra, thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa linh kiện điện tử; trực tiếp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, xử lý vật liệu bán dẫn, nano, vật liệu công nghệ cao (mục 10).

Làm việc trong không gian hạn chế, vệ sinh và xử lý chất thải: Làm việc trong không gian hạn chế hoặc có khả năng phát sinh khí độc như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống, công trình ngầm, bồn chứa, kho lạnh; vận hành, bảo dưỡng đường ống khí; vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại, thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải, rác thải, chất thải, thông tắc cống, trừ hộ gia đình không thuê lao động (mục 12).

Công việc về điện, chuyển đổi năng lượng, lưu trữ điện:Xây dựng, lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thử nghiệm, thí nghiệm, kiểm định an toàn thiết bị điện, đường dây dẫn điện, tuốc bin, nhà máy điện, trạm nạp ắc quy hoặc hệ thống chuyển đổi năng lượng, lưu trữ điện; sản xuất, xử lý, tái chế ắc quy, pin (mục 13).

Công việc tại bếp ăn tập thể: Trực tiếp nấu, chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể từ 300 suất ăn một ngày trở lên (mục 19).

Công việc điều khiển máy bay không người lái, vận hành dây chuyền qua màn hình hoặc rô bốt:Điều khiển máy bay không người lái; điều hành, điều khiển, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc xử lý sự cố máy, thiết bị, hệ thống dây chuyền sản xuất thông qua màn hình hoặc rô bốt, cùng các công việc trong lĩnh vực hàng không quy định tại mục 27.

Danh mục còn bao gồm các công việc liên quan đến thuốc nổ, luyện kim, làm việc trên sông và biển, bức xạ, khai thác khoáng sản, cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp, khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, kinh doanh xăng dầu và các công việc khác được quy định cụ thể tại Phụ lục.

Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 27/2026/TT-BNV, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người làm các công việc này theo đúng quy định của pháp luật.

Về phạm vi áp dụng, khoản 2 Điều 1 Thông tư quy định áp dụng đối với các đối tượng tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động, trừ người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Điều 3, Thông tư 27/2026/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Đồng thời, Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động hết hiệu lực kể từ ngày này.