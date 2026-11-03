31 nghệ nhân Rơ Măm, Xơ Đăng mang sắc màu văn hóa Quảng Ngãi đến Festival Gia Lai

Nghệ nhân Rơ Măm tái hiện những nghi lễ truyền thống gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp của cộng đồng

Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đoàn công tác của tỉnh tham gia Festival do ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL làm Trưởng đoàn, cùng 31 nghệ nhân tiêu biểu thuộc dân tộc Rơ Măm ở xã Mô Rai và dân tộc Xơ Đăng tại thôn Kon Vơng Kia, xã Măng Đen.

Tại Festival, các nghệ nhân Quảng Ngãi sẽ tham gia tái hiện Lễ mừng lúa mới của đồng bào Rơ Măm, giới thiệu những nghi thức truyền thống gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ trình diễn các tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống như tạc tượng, dệt vải, đan lát, giã gạo; giới thiệu kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng độc đáo do nghệ nhân Xơ Đăng A Đruông thực hiện.

Trong khuôn khổ lễ hội đường phố và đêm hội cồng chiêng, các nghệ nhân sẽ tham gia diễu hành trong trang phục truyền thống, trình diễn cồng chiêng, múa xoang, dân ca, dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và các tuyến đường chính ở TP. Pleiku.

Đặc biệt, đối với cộng đồng Rơ Măm ở thôn Làng Le, xã Mô Rai, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn là linh hồn, báu vật gắn bó với đời sống tinh thần và các nghi lễ truyền thống. Theo nghệ nhân A Ngốc, thôn Làng Le hiện lưu giữ gần 70 bộ cồng chiêng, là nơi có số lượng cồng chiêng nhiều nhất xã Mô Rai.

Nghệ nhân Quảng Ngãi sẽ trình diễn hát dân ca, múa xoang và các loại hình diễn xướng dân gian tại Festival Gia Lai 2026

Nghệ nhân A Ngốc cho biết, đoàn đang tích cực tập luyện, chuẩn bị trình diễn các nghi lễ, tiết mục như lễ cúng lúa lên cùng các bài chiêng Đón khách, Đoàn kết.

“Chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn bè, du khách những nét văn hóa đặc sắc của người Rơ Măm”, nghệ nhân A Ngốc nói.

Được biết, từ ngày 29.10 đến 4.11, các nghệ nhân và cán bộ chuyên môn tập trung thu thập tư liệu, luyện tập, chuẩn bị các nội dung tham gia. Từ ngày 5 – 9.11, đoàn chính thức tham gia các hoạt động tại Gia Lai.

Festival cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai dự kiến có 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng đến từ tỉnh Gia Lai, các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Sự hiện diện của đoàn nghệ nhân Quảng Ngãi góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cộng đồng thực hành di sản, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của người Rơ Măm, Xơ Đăng đến công chúng.

Thông qua hoạt động này, Quảng Ngãi tiếp tục quảng bá hình ảnh con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương; góp phần bảo tồn, phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đưa di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng và lan tỏa đến các thế hệ hôm nay.