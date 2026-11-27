Ngày 27/11, UBND phường Bình Hòa, TP HCM tổ chức tuyên dương, khen thưởng 31 hộ gia đình, cá nhân sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32.

Theo Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 10/11/2026, mỗi hộ được thưởng 25 triệu đồng, tổng kinh phí 775 triệu đồng. Đây là những trường hợp chấp hành phương án bồi thường, tự nguyện tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng trước thời hạn, tạo điều kiện để dự án triển khai.

UBND phường Bình Hòa tổ chức tuyên dương, khen thưởng 31 hộ gia đình, cá nhân sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32. ﻿

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hòa cho biết, đường Vĩnh Phú 32 là công trình giao thông quan trọng, khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện tình trạng ngập nước, ùn tắc, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo phường ghi nhận sự đồng thuận của người dân, đồng thời vận động các hộ còn lại phối hợp hoàn tất thủ tục, sớm bàn giao mặt bằng. Địa phương cũng sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32 có tổng mức đầu tư khoảng 1.096,9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Bình Dương trước đây, thuộc nhóm B. Tuyến đường dài khoảng 1,33km, nằm trên địa bàn phường Vĩnh Phú, TP Thuận An trước đây.

Đường được thiết kế rộng 23 m, gồm phần xe chạy 14m và vỉa hè hai bên tổng cộng 9m, vận tốc thiết kế 50 km/h. Mặt đường sử dụng bê tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch.

Dự án còn xây mới hai cầu Móng và Bốn Trụ, mỗi cầu rộng 23m, phần xe chạy 14m, tải trọng thiết kế HL93. Hệ thống thoát nước, chiếu sáng và bồn cây xanh được đầu tư đồng bộ.

Trong tổng vốn đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 650 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 346,8 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, UBND TP Thuận An trước đây đã lựa chọn nhà thầu một số gói tư vấn từ tháng 6/2025, gồm khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra hồ sơ và tư vấn đấu thầu.

Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị đầu tư trong năm 2025 và triển khai giai đoạn 2026-2029. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần cải thiện kết nối giao thông khu vực Vĩnh Phú, giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận và thúc đẩy phát triển đô thị.