31-3-2027: Bàn giao mặt bằng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

UBND TPHCM xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ dự án. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND xã Tân Nhựt, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thời hạn bàn giao mặt bằng.

Đoạn qua xã Tân Nhựt, TPHCM chưa triển khai thi công do vướng mặt bằng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi và các tổ chức, cá nhân liên quan. Các đơn vị cần chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận, hạn chế phát sinh khiếu nại ảnh hưởng đến quá trình triển khai.

Thành phố yêu cầu từng cơ quan, đơn vị xác định cụ thể công việc, trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn hoàn thành; chủ động phối hợp xử lý, không để chậm trễ hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Việc kiểm tra, giám sát, cập nhật tiến độ phải được thực hiện thường xuyên để kịp thời nhận diện, tháo gỡ khó khăn. Các cơ chế, chính sách đặc thù về đất đai, đầu tư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng cần được rà soát, đề xuất áp dụng đúng phạm vi, điều kiện và thẩm quyền.

Theo phân công, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch; phối hợp với UBND xã Tân Nhựt và các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời tham mưu UBND TPHCM giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Định kỳ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, làm rõ vướng mắc, nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị để đề xuất biện pháp xử lý.

Đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang triển khai thi công. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Tài chính chủ trì rà soát cơ chế tài chính, nguồn kinh phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí. Việc ứng trước, hoàn trả hoặc khấu trừ kinh phí do doanh nghiệp dự án bố trí phải đúng quy định và các thỏa thuận, hợp đồng liên quan, bảo đảm chi trả kịp thời cho người dân.

Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận có trách nhiệm phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thu hồi đất, di dời hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng theo kế hoạch. Doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài liệu kỹ thuật, phạm vi, ranh giới thu hồi đất; bảo đảm nguồn kinh phí và ứng trước theo phương án được phê duyệt, không để chậm chi trả.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), dài hơn 96km, tổng mức đầu tư khoảng 36.172 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 12-2025, đi qua TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, hiện thi công tại nhiều vị trí. Điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm, xã Tân Nhựt, TPHCM; điểm cuối tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, xã An Hữu, Đồng Tháp. Đoạn TPHCM - Trung Lương được phân kỳ đầu tư 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h; quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch từ 10-12 làn xe. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.