31.000 học sinh, người dân được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy

Đây là hoạt động trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), UBND tỉnh và Công an tỉnh về phát động “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”.

Lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh - Ảnh: B.T

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định cơ bản của pháp luật về TTATGT; những lỗi vi phạm phổ biến là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện; kỹ năng nhận diện và xử lý các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; giữ khoảng cách an toàn; chuyển hướng, dừng, đỗ phương tiện đúng quy định và kỹ năng phòng tránh tai nạn khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Cùng đó, Công an xã, phường còn chú trọng hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng lái xe an toàn, giúp người tham gia được thực hành, xử lý các tình huống thường gặp khi điều khiển phương tiện. Qua đó góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và bảo đảm an toàn cho những người cùng tham gia giao thông.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng Công an trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh - Ảnh: B.T

Việc triển khai chiến dịch đồng loạt tại 78 xã, phường đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và đưa công tác tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn đến gần hơn với người dân, nhất là học sinh, sinh viên và người lao động-những nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy để đi học, đi làm.

Để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm TTATGT ngay từ cơ sở; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an với nhà trường, gia đình, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương trong xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thời gian tới, Công an các xã, phường tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn; chủ động lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.