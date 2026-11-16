300 tay vợt tranh tài trong mưa tại giải pickleball ở TP.HCM

Các tay vợt tranh tài quyết liệt tại giải. Ảnh: Ban tổ chức.

Giải pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội doanh nhân trẻ TP.HCM 2026 có 4 nội dung gồm đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam nữ dưới 40 tuổi và đôi nam nữ trên 40 tuổi. Giải đấu có chất lượng chuyên môn, các trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ vòng loại trực tiếp. Các tay vợt bán chuyên có những tình huống xử lý được nhiều kỹ thuật khó.

Sau một ngày thi đấu, ban tổ chức đã xác định các cặp đôi chiến thắng ở 4 nội dung. Ở nội dung đôi nam nữ dưới 40 tuổi, cặp Thanh - Xuân Trường giành giải nhất, cặp Thanh Diễn - Đức Hùng đạt giải nhì, đồng giải ba thuộc về cặp Trọng Hưng - Suri Nguyễn và Nhứt Hưng - Thị Mai.

Đến nội dung đôi nam nữ trên 40 tuổi, cặp Ngọc Tú - Mạnh Hùng đoạt giải nhất, giải nhì thuộc về cặp Bá Phúc - Phương Thảo, đồng giải ba là cặp Văn Mạnh - Thị Hà và Lê Phương - Như Thủy.

Ở hai bảng đấu nam, cặp Trọng Thảo - Đức Hận xuất sắc giành giải nhất nội dung đôi nam dưới 40 tuổi, cặp Anh Xuân - Thế Hải bước lên ngôi vô địch đôi nam trên 40 tuổi.

Giải đấu có sự đồng hành của dàn đại sứ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 như Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Phạm Vân Hà... và các người đẹp Hoa hậu Việt nam 2024 Trần Huyền Cơ và Võ Thị Thanh Bình.

Giải diễn ra nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026), được kỳ vọng trở thành cầu nối gắn kết những người yêu thích pickleball tại TP.HCM.