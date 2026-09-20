300 sinh viên học luật giao thông ngay trên sa hình

CSGT hướng dẫn sinh viên quét mã QR để truy cập tài liệu. (Ảnh: NT)

Từ những tình huống có thể gặp trên đường

Ngày 20/9, tin từ Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 300 sinh viên.

Bà Bùi Thị Minh Hạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, thay vì truyền đạt kiến thức một chiều, cán bộ CSGT sử dụng hình ảnh, video và những tình huống thường gặp trên đường để phân tích nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

Đại biểu, sinh viên tham dự hoạt động. (Ảnh: NT)

Qua từng tình huống cụ thể, sinh viên được nhận diện những hành vi tiềm ẩn nguy hiểm. Đồng thời ôn lại các quy định cơ bản của pháp luật về giao thông đường bộ. Những hình ảnh thực tế về hậu quả tai nạn cũng giúp người học hiểu rằng chỉ một phút chủ quan hoặc một thao tác xử lý không đúng có thể dẫn đến hậu quả khó khắc phục.

Sau phần tuyên truyền, sinh viên tham gia kiểm tra nhanh kiến thức về trật tự, an toàn giao thông.

Đại diện nhóm sinh viên cho hay, hoạt động này vừa tạo không khí tương tác, vừa giúp người học tự đánh giá mức độ hiểu biết pháp luật trước khi điều khiển phương tiện.

Sau khi quét mã QR, sinh viên dễ dàng tiếp cận kho tài liệu trực tuyến. (Ảnh: NT)

"Thông qua mã QR, chúng em có thể truy cập bài giảng, nội dung ôn tập lý thuyết mô tô và các video cảnh báo hậu quả tai nạn giao thông. Kho tài liệu trực tuyến giúp sinh viên chủ động xem lại, củng cố kiến thức sau chương trình", đại diện sinh viên nói.

Đưa kiến thức vào từng thao tác lái xe

Điểm nhấn của chương trình là phần hướng dẫn và thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Tại đây, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp hướng dẫn sinh viên tư thế điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, cách quan sát và xử lý một số tình huống bất ngờ.

Kỹ thuật viên hướng dẫn kiểm tra an toàn xe trước khi sử dụng. (Ảnh: NT)

Đặc biệt, sinh viên được thực hành trên sân sa hình dưới sự theo dõi, hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Những thao tác chưa đúng được phát hiện và điều chỉnh ngay, giúp người học chuyển kiến thức pháp luật thành kỹ năng xử lý thực tế.

Cách tổ chức theo quy trình “học luật – xem tình huống – kiểm tra kiến thức – thực hành kỹ năng” khiến nội dung tuyên truyền gần gũi hơn với sinh viên. Qua đó, người học không chỉ ghi nhớ quy định mà còn hiểu vì sao phải tuân thủ và cần làm gì để bảo vệ bản thân, người đi cùng cũng như những người tham gia giao thông khác.

Sinh viên thực hành kỹ năng điều khiển xe an toàn trên sa hình dưới sự hướng dẫn của CSGT. (Ảnh: NT)

Trao đổi với Báo GD&TĐ, đại diện Phòng CSGT cho rằng, với người trẻ, “vốn an toàn” không chỉ nằm ở khả năng điều khiển phương tiện. Đó còn là ý thức chấp hành pháp luật, thói quen quan sát, kỹ năng dự báo nguy cơ và thái độ có trách nhiệm trước mỗi hành trình.

Hoạt động phối hợp giữa nhà trường và lực lượng CSGT góp phần đưa giáo dục pháp luật đến gần sinh viên bằng trải nghiệm thực tế, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.