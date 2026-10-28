300 học viên được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏ

Toàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ.

Tại lớp tập huấn, các học viên được lãnh đạo các ban chuyên môn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trực tiếp truyền đạt, trao đổi 6 chuyên đề trọng tâm. Nội dung tập trung vào triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và các quy định của Luật Hoạt động chữ thập đỏ; định hướng đổi mới hoạt động nhân đạo, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội.

Các học viên cũng được hướng dẫn nghiệp vụ phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa; quy trình cấp phát hàng cứu trợ; xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường; đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Các đại biểu, học viên dự lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn, cán bộ Hội có dịp trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, thống nhất cách làm tại cơ sở. Đồng thời, giúp cán bộ Hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành kế hoạch phù hợp với từng địa phương; xác định rõ người, rõ việc, tiến độ và trách nhiệm.

Qua đó, tăng cường kết nối nguồn lực, quản lý công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ từ cơ sở.