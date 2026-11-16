300 học viên bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý tài chính cấp phường, xã, đặc khu

Giảng viên UFM trực tiếp đứng lớp khóa bồi dưỡng tại thành phố Huế

Chương trình được tổ chức nhằm hệ thống, cập nhật những quy định mới của Nhà nước về quản lý ngân sách, tài chính công; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác lập, chấp hành và quyết toán ngân sách; thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và ứng dụng công nghệ, phần mềm kế toán vào thực tiễn công tác tại cơ sở.

Tham gia khóa bồi dưỡng có trên 300 học viên đến từ các xã, phường của thành phố Huế. Các học viên được đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của UFM - Phân hiệu tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn, trao đổi và thảo luận 4 chuyên đề trọng tâm gắn với thực tiễn công tác của chính quyền cấp xã gồm: Một số nội dung cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước, những điểm đổi mới của Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung theo Luật số 56/2024/QH15; nội dung cơ bản chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC; ứng dụng phần mềm kế toán hành chính, sự nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác kế toán đơn vị.

300 học viên đến từ các phường, xã của Thành phố Huế tham gia khóa bồi dưỡng

Đặc biệt, chương trình chú trọng kết hợp giữa kiến thức lý luận và thực hành nghiệp vụ, tập trung trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - kế toán tại địa phương đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.