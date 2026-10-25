300 gian hàng hội tụ tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung năm 2026

Phát biểu khai mạc Hội chợ, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh: Hội chợ là dịp để doanh nghiệp hai nước quảng bá thương hiệu, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng các đại biểu bấm nút Khai mạc Hội chợ. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn Sau sáp nhập, Tuyên Quang có không gian phát triển rộng lớn hơn, thêm tiềm năng và cơ hội hợp tác. Tỉnh coi trọng quan hệ với các địa phương Trung Quốc, nhất là châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và thành phố Bách Sắc, Quảng Tây; đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế, phát huy thế mạnh về kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chủ động trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, xây dựng quan hệ hợp tác minh bạch, lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ pháp luật. Các hoạt động giao thương cần được tiếp nối sau triển lãm, thúc đẩy xuất nhập khẩu chính ngạch, hình thành liên kết bền vững từ sản xuất, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm.

Thành công của sự kiện được thể hiện qua những cơ hội hợp tác được hiện thực hóa, thị trường được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân. Tuyên Quang cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, phát triển ổn định, lâu dài.

Tại buổi lễ, ông Châu Khai Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khẳng định hai địa phương thời gian qua duy trì giao lưu, tăng cường tin cậy và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến văn hóa và bảo đảm an ninh biên giới.

Phó Châu trưởng Chính quyền Nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phát biểu tại hội chợ. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại được xác định là lĩnh vực quan trọng, với cặp cửa khẩu Thiên Bảo - Thanh Thủy giữ vai trò cầu nối giao thương. Các sản phẩm thế mạnh của hai địa phương như tam thất, nông sản đặc trưng của Văn Sơn cùng chè, hoa quả của Tuyên Quang có thêm cơ hội tiếp cận thị trường hai nước.

Ông Châu Khai Cử tin tưởng hội chợ sẽ tiếp tục là cầu nối để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, qua đó đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Hội chợ do UBND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức, nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến 30/10, với quy mô 300 gian hàng trên diện tích 10.000 m², gồm 250 gian hàng của Việt Nam và 50 gian hàng của các đối tác Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng các đại biểu dự Lễ khai mạc hội chợ tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm như nông sản, thực phẩm, dược liệu, hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm phục vụ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Thông qua hội chợ, Tuyên Quang tiếp tục giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch; đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương, nhất là các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng. Hoạt động cũng góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh với các địa phương của Trung Quốc.