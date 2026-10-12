300 cán bộ cơ sở tham gia tập huấn về bình đẳng giới

Tham gia tập huấn có 300 học viên là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp xã; cán bộ quản lý các trường tiểu học, THCS, THPT và giáo viên phụ trách Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đến từ 16 xã trên địa bàn tỉnh.

Giảng viên truyền đạt nội dung chuyên đề tại lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn: Một số khái niệm cơ bản về giới; những vấn đề giới nổi bật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; truyền thông về bình đẳng giới; lồng ghép giới; ngân sách có trách nhiệm giới và xây dựng kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới...

Hoạt động thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2026 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Từ ngày 5 - 13/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn cho khoảng 900 học viên đến từ 53 xã trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.