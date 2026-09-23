30 xã, phường rước đèn, Thái Nguyên náo nhiệt đêm hội trăng rằm

Tối 22/9, chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026” và cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh với chủ đề “Mùa trăng yêu thương” đã diễn ra tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng).

Chương trình thu hút đông đảo người dân và thiếu nhi tham gia. Ngay từ đầu buổi tối, các tuyến đường dẫn về Quảng trường Võ Nguyên Giáp đã đông kín người, nhiều khu vực xảy ra ùn tắc do lượng phương tiện và người đổ về ngày càng đông.

Đông đảo người dân và thiếu nhi tập trung về Quảng trường Võ Nguyên Giáp dự đêm hội Trung thu. Ảnh: Thành Chung

Không khí lễ hội càng trở nên sôi động với các tiết mục nghệ thuật như “Vầng trăng cổ tích”, “Giấc mơ của trăng”, “Trăng rằm xuống phố”, “Ánh trăng cho em”, cùng màn trống hội, múa Lân - Sư - Rồng và hoạt cảnh chú Cuội - chị Hằng.

Điểm nhấn của đêm hội là Cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh với sự tham gia của 30 xã, phường. Các mô hình đèn được đầu tư công phu, sáng tạo, kết hợp giữa nét truyền thống và cách thể hiện hiện đại.

Trước khi chấm điểm, các mô hình đèn được diễu hành qua các tuyến phố trong tiếng trống hội và sự cổ vũ của đông đảo người dân. Những đoàn rước đèn nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh lung linh, rực rỡ, biến nhiều tuyến đường trung tâm thành không gian lễ hội đặc sắc.

Các khối rước đèn diễu hành qua các tuyến phố. Ảnh: Minh Tiến

Các mô hình rước đèn Trung được trang trí công phu, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và thiếu nhi. Ảnh: Ngọc Ánh

Mô hình ngựa ngộ nghĩnh trong đoàn rước đèn Trung thu. Ảnh: Minh Tiến

Các mô hình đèn Trung thu được các địa phương đầu tư công phu, thể hiện tính sáng tạo và độc đáo, sinh động. Ảnh: Ngọc Ánh

Đông đảo người dân theo dõi chương trình. Ảnh: Ngọc Ánh

Khối diễu hành trong trang phục truyền thống tại đêm hội Trung thu. Ảnh: Ngọc Ánh

Các mô hình đèn được diễu hành trong không khí náo nhiệt, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo nhân dân và thiếu nhi. Những đoàn rước đèn nối tiếp nhau, cùng ánh sáng lung linh, sắc màu đa dạng và hình thức thể hiện phong phú đã tạo nên một đêm hội thực sự sôi động, ấn tượng tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Minh Tiến

Mô hình ngựa kéo ấm trà Tân Cương, đặc sản nổi tiếng của Thái Nguyên. Ảnh: Minh Tiến

Từ những chiếc đèn truyền thống đến những chiếc đèn với các mô hình được cách điệu, tạo hình sinh động, mỗi sản phẩm đều mang một vẻ đẹp riêng, góp phần tạo nên không gian Trung thu lung linh, rực rỡ. Qua đó, người dân và các em thiếu nhi có dịp chiêm ngưỡng một "bức tranh" đèn Trung thu đa sắc màu, nơi những giá trị truyền thống được thể hiện bằng những cách làm mới mẻ, sáng tạo. Ảnh: Ngọc Ánh

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi rước đèn, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về xã Điềm Thụy; giải Nhì thuộc về xã La Bằng và phường Bắc Kạn.