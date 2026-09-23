30 xã, phường rước đèn, Thái Nguyên náo nhiệt đêm hội trăng rằm
Hàng nghìn người dân, thiếu nhi đổ về Quảng trường Võ Nguyên Giáp dự hội Trung thu Thái Nguyên, khiến nhiều tuyến đường quanh khu vực ùn tắc.
Tối 22/9, chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026” và cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh với chủ đề “Mùa trăng yêu thương” đã diễn ra tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng).
Chương trình thu hút đông đảo người dân và thiếu nhi tham gia. Ngay từ đầu buổi tối, các tuyến đường dẫn về Quảng trường Võ Nguyên Giáp đã đông kín người, nhiều khu vực xảy ra ùn tắc do lượng phương tiện và người đổ về ngày càng đông.
Không khí lễ hội càng trở nên sôi động với các tiết mục nghệ thuật như “Vầng trăng cổ tích”, “Giấc mơ của trăng”, “Trăng rằm xuống phố”, “Ánh trăng cho em”, cùng màn trống hội, múa Lân - Sư - Rồng và hoạt cảnh chú Cuội - chị Hằng.
Điểm nhấn của đêm hội là Cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh với sự tham gia của 30 xã, phường. Các mô hình đèn được đầu tư công phu, sáng tạo, kết hợp giữa nét truyền thống và cách thể hiện hiện đại.
Trước khi chấm điểm, các mô hình đèn được diễu hành qua các tuyến phố trong tiếng trống hội và sự cổ vũ của đông đảo người dân. Những đoàn rước đèn nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh lung linh, rực rỡ, biến nhiều tuyến đường trung tâm thành không gian lễ hội đặc sắc.
Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi rước đèn, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về xã Điềm Thụy; giải Nhì thuộc về xã La Bằng và phường Bắc Kạn.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/30-xa-phuong-ruoc-den-thai-nguyen-nao-nhiet-dem-hoi-trang-ram-2557900.html