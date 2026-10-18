30 vụ UAV xâm phạm vùng cấm bay, thiệt hại hơn 100 tỷ đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép UAV, diều, đèn trời, khinh khí cầu, máy bay mô hình và thiết bị chiếu sáng công suất lớn xâm nhập khu vực cấm bay, đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

Công an xã Nam Cam Ranh cắm biển cảnh báo khu vực hạn chế bay.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian gần đây, tình trạng sử dụng vật thể bay trái quy định tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng năm qua, cả nước ghi nhận 30 vụ UAV xâm phạm an ninh hàng không, ảnh hưởng đến 149 chuyến bay, gây thiệt hại kinh tế hơn 100 tỷ đồng.

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, các hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm với tàu bay, dẫn đến sự cố, tai nạn hàng không nghiêm trọng, thậm chí phát sinh tranh chấp pháp lý quốc tế.

Tại Khánh Hòa, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh được xác định là khu vực trọng điểm cần bảo vệ. Đây là đầu mối quan trọng trong việc đón khách du lịch quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để chủ động phòng ngừa vi phạm, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội và thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thực trạng, hậu quả và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến UAV.

Các địa phương, đặc biệt là khu vực xung quanh Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, được yêu cầu tăng cường tuyên truyền trực tiếp, vận động người dân không thả diều, bóng bay, điều khiển UAV hoặc chiếu đèn laser gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không; tổ chức ký cam kết chấp hành quy định với các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu du lịch và trường học trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng giao công an tỉnh chủ trì điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện bay. Bộ chỉ huy quân sự có trách nhiệm tăng cường công tác cấp phép bay, công bố các vùng cấm bay, tổ chức tuần tra, giám sát và rà soát toàn diện các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng UAV.

Sở Xây dựng phối hợp lắp đặt biển báo khu vực cấm bay, hạn chế bay trên các tuyến giao thông xung quanh cảng hàng không. Sở Công Thương tăng cường phối hợp kiểm soát hoạt động buôn lậu, kinh doanh UAV và linh kiện trái phép.