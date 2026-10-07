30 tuổi, tôi vẫn bị mẹ kiểm soát làm đâu, chơi với ai, ăn gì

Tôi là nữ, 30 tuổi, vẫn sống cùng bố mẹ ở Hà Nội. Tôi đi làm, có thu nhập và tự lo được những khoản chi tiêu cá nhân nhưng trong mắt mẹ, dường như tôi vẫn chưa đủ lớn để tự quyết định việc của mình.

Mọi điều từ công việc đến cuộc sống, mẹ đều đưa ra lựa chọn thay và không hề tôn trọng quyết định của con gái. Tôi biết mẹ thương mình, nhưng càng ngày bản thân càng thấy mệt vì chuyện gì cũng phải làm theo ý gia đình.

Chuyện công việc khiến tôi khó chịu nhất. Khi tôi vừa ra trường, mẹ bảo vào công ty của người quen vì gần nhà, công việc ổn định, lại có người biết nhau. Tôi nói công việc đó không đúng chuyên môn lắm thì mẹ bảo làm gì chẳng được, miễn có lương và ổn định.

Thời gian sau, mẹ tìm cho tôi một chỗ khác tốt hơn, nói đã nhờ người quen giới thiệu. Tôi buộc phải chuyển việc theo ý mẹ dù đã quen với công việc cũ.

Có lần, tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty có mức lương cao hơn, phù hợp với chuyên môn và vị trí đúng nguyện vọng. Tôi còn chưa quyết định có nhận hay không thì mẹ đã hỏi rất kỹ về địa điểm, giờ làm, công ty có ổn định không. Sau khi nghe tôi trả lời, mẹ kết luận không nên chuyển vì công ty đó ít tiếng tăm hơn công ty hiện tại. Tôi tranh luận một hồi không thắng được mẹ và đành từ bỏ.

30 tuổi, con gái vẫn bị mẹ kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống. (Ảnh minh họa: Getty)

Mẹ cũng quản chuyện tôi quan hệ với bạn bè. Tôi có vài người bạn thân, cuối tuần thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn hoặc uống cà phê. Mỗi lần tôi ra ngoài, mẹ đều hỏi đi với ai, ở đâu, mấy giờ về, và dặn đi dặn lại con gái không nên đi khuya.

Có lần tôi đi sinh nhật bạn, mới 21h mẹ đã gọi hỏi bao giờ về. Tôi nói mọi người vẫn đang nói chuyện, xin phép mẹ chơi đến khoảng 23h nhưng bà bảo chậm nhất 1 tiếng nữa phải về vì hôm sau còn đi chơi cùng mẹ. Tôi hiểu mẹ lo cho mình nhưng cũng rất bức bối vì 30 tuổi mà vẫn phải báo cáo và sống theo giờ giới nghiêm.

Chuyện tình cảm cũng không nằm ngoài sự kiểm soát đó. Mẹ thường xuyên nhắc nhở, giục giã chuyện lấy chồng, nhưng lại không để tôi tự do tìm hiểu, lựa chọn. Khi biết tôi đang qua lại với ai, mẹ liền hỏi kỹ người đó bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, quê ở đâu, gia đình thế nào... Tôi mới quen người ta, chưa biết có thể tiến xa hay không thì mẹ đã bắt đầu đánh giá kỹ và hễ thấy có điểm không phù hợp là khuyên tôi dừng lại, bảo có thể tìm người khác tốt hơn.

Mẹ muốn con gái có một cuộc hôn nhân tốt, nhưng lại cứ chọn thay tôi; người sống với anh ta sau này là tôi chứ đâu phải mẹ! Tôi từng nói với mẹ rằng tôi rất trân trọng những lời khuyên của bà, nhưng có những chuyện tôi muốn tự quyết định, rằng mẹ hãy đưa ra những lời khuyên chung, cuối cùng tôi sẽ tự lựa chọn và chịu trách nhiệm.

Mẹ bảo: “Con không trải đời bằng mẹ, mẹ nhìn không sai đâu, mẹ sợ con chọn nhầm rồi sau này lại khổ”.

Những chuyện nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày cũng tương tự, ngay cả chuyện bữa sáng ăn gì. Mẹ thích ăn gì sẽ mua hoặc nấu sẵn để tôi dậy thì ăn.

Tôi vẫn sống cùng bố mẹ nên hiểu mình cần tôn trọng gia đình. Tôi không thể lấy lý do 30 tuổi để muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm mà không quan tâm đến bố mẹ. Nhưng không muốn bị bố mẹ đối xử như em bé nữa. Làm cách nào để tôi thoát khỏi cảnh bị mẹ kiểm soát toàn diện hư hiện nay?