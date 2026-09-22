30 trẻ em xã Vĩnh Thạnh Trung có quà Trung thu

Trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phía sau những dòng xe lưu thông với tốc độ cao là một hệ thống công nghệ được vận hành liên tục, kết nối con người, phương tiện và hạ tầng thành một chỉnh thể thống nhất. Đó là hệ thống giao thông thông minh (ITS) do Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đầu tư, xây dựng và tổ chức quản lý, khai thác.