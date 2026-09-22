30 trẻ em xã Vĩnh Thạnh Trung có quà Trung thu
Ngày 22/9, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức trao quà cho 30 trẻ em khuyết tật, mồ côi trên địa bàn xã dịp Tết Trung thu.
Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và bánh, lồng đèn nhằm mang mùa Trung thu ấm áp đến các em nhỏ.
Với những trẻ em khuyết tật, lãnh đạo xã Vĩnh Thạnh Trung đến nhà trao quà, giúp các em có thêm niềm vui trong cuộc sống.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/30-tre-em-xa-vinh-thanh-trung-co-qua-trung-thu-a497626.html