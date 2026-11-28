Ngày 28/11, tại Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Bộ Công an tổ chức vòng chung kết Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cấp toàn quốc năm 2026.

Hội thi diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11, với sự tham gia của 30 thí sinh đến từ các địa phương. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030.

Được phát động từ ngày 31/8/2026, hội thi trải qua hai vòng cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Không chỉ đánh giá kiến thức pháp luật, hoạt động còn hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn giáo dục phòng, chống ma túy tại các nhà trường.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, ngành giáo dục có trách nhiệm quan trọng trong nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật, hình thành kỹ năng phòng ngừa và xây dựng lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Trong năm 2026, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho nhiều nhóm đối tượng trong toàn ngành, gồm học sinh phổ thông; cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông; học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Thí sinh trình bày bài dự thi tại hội thi (Ảnh: Nguồn BGD&ĐT).

Theo ông Trần Văn Đạt, giáo dục phòng, chống ma túy không phải nhiệm vụ riêng lẻ của một cấp học, một cơ sở giáo dục hay một nhóm đối tượng mà cần được triển khai thường xuyên, liên tục, có sự kết nối và phối hợp đồng bộ trong toàn ngành.

Một trong những yêu cầu quan trọng của hội thi là đưa kiến thức pháp luật vào thực tiễn quản lý, giảng dạy và tổ chức hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy tại nhà trường, phù hợp với đặc điểm tâm lý và nhận thức của từng lứa tuổi.

Đối với học sinh tiểu học, nội dung giáo dục cần tập trung hình thành nhận thức ban đầu về hành vi an toàn, kỹ năng nhận biết và tránh xa những nguy cơ không phù hợp.

Với học sinh THCS, cần tăng cường kỹ năng từ chối, ứng xử trước sự lôi kéo của bạn bè và những tác động từ môi trường mạng.

Trong khi đó, học sinh THPT cần được nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân, khả năng nhận diện các thủ đoạn lôi kéo và chủ động phòng tránh những nguy cơ liên quan đến ma túy.

Đại diện đơn vị đăng cai, PGS.TS Ngô Thanh Phong, Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ cho biết, hội thi là diễn đàn chuyên môn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông.

Đáng chú ý, hội thi khuyến khích đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường trải nghiệm, xử lý tình huống, ứng dụng công nghệ và học liệu số.

Thông qua hoạt động này, ngành giáo dục kỳ vọng phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử có chất lượng, giàu tính thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nói không với ma túy.

Ban Tổ chức đề nghị Ban Giám khảo đánh giá bài dự thi khách quan, công tâm, minh bạch, chú trọng kiến thức pháp luật, chất lượng chuyên môn, tính sáng tạo và khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Với các thí sinh, hội thi là dịp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo trong công tác bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.