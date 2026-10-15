30 tháng tù dành cho tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long

Sáng 15/10, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long mở lại phiên tòa sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong.

Từ các tài liệu chứng cứ và lời khai tại tòa, HĐXX đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo Trung. Qua đó, tòa tuyên phạt bị cáo Trung mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, Trung lái xe tải trên Tỉnh lộ 901, khi vượt ô-tô đang dừng bên đường đã lấn sang phần đường ngược chiều. Ba nữ sinh 14 tuổi đi xe đạp điện chạy tới; Nguyễn Ngọc Bảo Trân va vào xe bạn phía trước, ngã xuống đường và bị bánh xe tải chèn qua, tử vong. Công an huyện Trà Ôn ban đầu không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân khiếu nại nhưng cơ quan kiểm sát địa phương bác đơn.

Ngày 28/4/2025, Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của nạn nhân, mang súng đến nhà bắn Trung rồi tự sát. Trung sống sót nhưng bị thương nặng, có thời điểm liệt nửa người, tri giác gần như mất hoàn toàn.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra hồ sơ và cho rằng việc bác khiếu nại trước đó chưa bảo đảm căn cứ pháp luật, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án. Trung sau đó bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km08, Tỉnh lộ 901 thuộc địa bàn ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường và kết quả giám định pháp y, kỹ thuật hình sự của cơ quan chức năng đã xác định rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng.

Giải thích về quá trình xử lý vụ án, cơ quan chức năng cho biết, quá trình điều tra được thực hiện hết sức khẩn trương.

Việc tiến hành các bước tố tụng có thời điểm phải kéo dài so với dự kiến là do tình trạng sức khỏe của bị can chưa ổn định, chưa bảo đảm điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Ngay khi có kết luận giám định về việc bị can đủ điều kiện sức khỏe, cơ quan tiến hành tố tụng đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, kết luận điều tra để đưa vụ án ra xét xử công khai.

Ngoài mức án nêu trên, HĐXX buộc bị cáo Trung bồi thường cho gia đình bị hại gần 400 triệu đồng. Gia đình bị cáo Trung đã nộp cho cơ quan chức năng 150 triệu đồng khắc phục hậu quả.