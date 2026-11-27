Ban Tổ chức Cuộc thi Kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Bắc Ninh năm 2026 vừa công bố kết quả phần thi trắc nghiệm trực tuyến Cuộc thi với 30 tập thể, cá nhân đạt giải.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu ứng dụng AI hỗ trợ cho công việc giảng dạy.

Cuộc thi Kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Bắc Ninh năm 2026 hưởng ứng Phong trào Bình dân học vụ số diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 12/10 đến hết ngày 8/11/2026 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: https://binhdanhocvuso.gov.vn/courses/coursev1:BACNINH+CTKNS-BN+2026-1/course/.

Cuộc thi đã thu hút 43.854 người đăng ký với tổng số 97.750 lượt thi. Trong đó 4.826 lượt thi đạt điểm tuyệt đối (100/100 điểm). Toàn thành phố có 937 cơ quan, đơn vị, địa phương có thí sinh tham gia.

Kết quả chung cuộc, có 6 tập thể đạt giải; trong đó, giải Nhất thuộc về Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu (phường Tiền Phong); 2 giải Nhì thuộc về Trường Mầm non Giáo Liêm (xã Đại Sơn) và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Bắc Ninh; 3 giải Ba thuộc về Trường Trung học cơ sở Tam Giang (xã Tam Giang); Trường Mầm non Hiệp Hòa số 3 (phường Hiệp Hòa); Đảng ủy - HĐND - UBND xã Văn Môn.

Đối với giải cá nhân, có 24 thí sinh đạt giải tuần. Giải Nhất từ tuần 1 đến tuần 4 lần lượt thuộc về: Nguyễn Thị Ngọc Hà, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu (phường Tiền Phong); Nguyễn Thị Quyên, giáo viên Trường Mầm non Giáo Liêm (xã Đại Sơn); Nguyễn Đức Mạnh, Phòng PX01 - Công an thành phố Bắc Ninh; Nguyễn Đình Tú, Phòng PX01 - Công an thành phố Bắc Ninh. Ngoài ra còn có 8 cá nhân đạt giải Nhì và 12 cá nhân đạt giải Ba.

Tổng kinh phí tiền thưởng toàn cuộc thi là 32 triệu đồng. Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và trao giải Cuộc thi trong tháng 12/2026.