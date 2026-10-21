30 sản phẩm được công nhận đạt OCOP đợt 1 năm 2026

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm tham gia đánh giá OCOP đợt 1 năm 2026. Ảnh: B.Nguyên

Trong đợt 1 năm 2026, toàn thành phố có 21 chủ thể với 43 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá. Kết quả rà soát hồ sơ còn 30 sản phẩm trình hội đồng thẩm định. 100% sản phẩm đều được công nhận đạt chứng nhận OCOP. Trong đó có 20 sản phẩm lần đầu đánh giá được công nhận 3 sao OCOP; 10 sản phẩm tham gia đánh giá lại được công nhận (gồm 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao OCOP, 5 sản phẩm đạt 4 sao OCOP và 2 sản phẩm 3 sao OCOP).

Đại diện chủ thể OCOP giới thiệu câu chuyện sản phẩm OCOP của cơ sở. Ảnh: B.Nguyên

Một số sản phẩm OCOP có tiềm năng nâng lên 4 sao nhưng còn gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chí về nhãn hiệu hàng hóa, chứng nhận ISO, HACCP. Hiện nay, toàn thành phố có nhiều sản phẩm OCOP từ 3-4 sao cũng đã hết hạn, chưa đánh giá lại.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố đợt 1 năm 2026. Ảnh: B.Nguyên

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh: Mỗi sản phẩm OCOP địa phương có ý nghĩa rất quan trọng, vừa thúc đẩy phát triển cho kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp đồng thời xây dựng nhãn hiệu nông sản địa phương; góp phần xây dựng nhãn hiệu nông sản Đồng Nai vươn đến tầm cao hơn. Chương trình cũng tạo được uy tín về chất lượng với người tiêu dùng.

Đại diện chủ thể OCOP giới thiệu câu chuyện sản phẩm OCOP của cơ sở. Ảnh: B.Nguyên

Chuẩn bị cho các đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trong thời gian tới, đề nghị các chủ thể OCOP rà soát, chú trọng trong việc đặt tên, nhãn hiệu sản phẩm, nên chọn tên đẹp và dễ nhớ, đầu tư cho nhãn mác vì đây là thương hiệu gắn bó lâu dài. Phải số hóa trong giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP. Chủ thể phải tạo được chữ tín, dồn hết tâm huyết, nỗ lực nâng tầm để sản phẩm dần lớn mạnh. Phó Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng các chủ thể OCOP và các địa phương hết sức quan tâm trong xây dựng vùng nguyên liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu thì mới đứng vững trên thị trường. Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP phải sâu sát hơn; địa phương phải hỗ trợ kịp thời hơn cho chủ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển; góp phần phát triển kinh tế của địa phương.