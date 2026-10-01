30 phút khiến Ronaldo nổi giận với Jorge Jesus

Jorge Jesus khẳng định tôn trọng vị thế của Ronaldo nhưng quyền quyết định đội hình vẫn thuộc về HLV.

Trước trận gặp Na Uy, Cristiano Ronaldo biết mình không có tên trong đội hình xuất phát. HLV Jesus ban đầu tính đến phương án cho đội trưởng 41 tuổi nghỉ hoàn toàn để giảm tải trong giai đoạn lịch thi đấu dày.

Kế hoạch sau đó thay đổi. HLV Jesus nói với Ronaldo rằng ông có thể tung anh vào sân trong khoảng 30 phút cuối, chi tiết được chính HLV tuyển Bồ Đào Nha xác nhận sau trận.

Ronaldo vì thế ra khởi động trong hiệp hai. Anh chờ khá lâu bên ngoài đường biên, nhưng trận đấu khép lại mà CR7 vẫn không được sử dụng.

30 phút không bao giờ đến

HLV Jesus giải thích diễn biến trên sân khiến ông phải đổi ý. Goncalo Ramos chơi tốt, ghi bàn giúp Bồ Đào Nha dẫn 2-1 và trước đó còn có một pha lập công không được công nhận, nên HLV 72 tuổi không muốn rút tiền đạo PSG khỏi sân.

Càng về cuối, Bồ Đào Nha càng ưu tiên sự cân bằng để bảo vệ lợi thế. Ronaldo từ phương án có thể vào sân khoảng phút 60 trở thành cầu thủ ngồi dự bị trọn trận.

HLV Jorge Jesus xác nhận từng tính phương án cho Ronaldo chơi khoảng 30 phút cuối trước khi thay đổi kế hoạch.

Về chuyên môn, HLV Jesus có quyền thay đổi kế hoạch theo diễn biến thực tế. Ông cũng cho rằng HLV không thể bước vào một trận đấu với ý định cố định sẽ thay người ở phút nào, bởi mọi quyết định còn phụ thuộc vào thế trận.

Điều khiến sự việc trở nên căng thẳng nằm ở trải nghiệm của Ronaldo trong suốt trận đấu. Anh được báo có thể thi đấu, khởi động trong thời gian khá dài nhưng cuối cùng không vào sân, rồi đi thẳng vào đường hầm sau tiếng còi mãn cuộc thay vì ở lại cùng đồng đội.

HLV Jesus sau đó thừa nhận ông có thể xử lý tình huống tốt hơn. Thay vì yêu cầu Ronaldo khởi động ngay từ đầu hiệp hai, HLV này cho rằng đáng ra ông nên để CR7 bắt đầu muộn hơn khoảng 15-20 phút.

HLV Jesus giữ nguyên quan điểm

Câu chuyện không dừng lại sau trận gặp Na Uy. Ronaldo có buổi tập riêng trong phòng gym, rồi trao đổi trực tiếp với HLV Jesus về những gì đã xảy ra.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca cũng xuất hiện trong quá trình xử lý tình hình. Tuy nhiên, trước trận gặp Đan Mạch, HLV Jesus vẫn giữ quan điểm cứng rắn về quyền quyết định chuyên môn.

Ông khẳng định tôn trọng sự nghiệp và vị thế của Ronaldo, nhưng điều đó không đồng nghĩa CR7 có quyền can thiệp vào cách HLV sử dụng đội hình. Kế hoạch có thể được trao đổi trước với cầu thủ, còn lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về ban huấn luyện.

Ronaldo rời sân ngay sau tiếng còi mãn cuộc, giữa lúc những tranh cãi quanh quyết định của Jesus bắt đầu xuất hiện.

Khi được hỏi về việc từng dự định cho Ronaldo chơi khoảng 30 phút, Jesus cũng không rút lại lập trường. Ông cho rằng HLV có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào nếu trận đấu diễn biến khác dự tính.

Không lâu sau cuộc họp báo, Ronaldo rời đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha. Vì thế, khoảng 30 phút tưởng như chỉ là một phương án thay người lại trở thành điểm khởi đầu cho vụ việc lớn hơn giữa đội trưởng và HLV trưởng.