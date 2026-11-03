30 phút buổi sáng: 5 thói quen đơn giản để giữ dáng, kiểm soát cân nặng

Uống nước ấm vào buổi sáng có thể giúp bạn giữ đủ nước cho cơ thể. (Nguồn: Getty Images)

Buổi sáng là thời điểm thuận lợi để hình thành những thói quen có lợi cho quá trình kiểm soát cân nặng. Thay vì tập luyện cường độ cao hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe, bạn có thể dành 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy để chăm sóc cơ thể bằng những hoạt động nhẹ nhàng.

Đặc biệt, sau tuổi 40, khi khối cơ có xu hướng suy giảm, thay đổi nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến phân bố mỡ và khả năng kiểm soát cân nặng, việc duy trì vận động, ăn uống đủ chất và ngủ nghỉ điều độ càng quan trọng.

Dưới đây là 5 việc nên thực hiện mỗi sáng để hỗ trợ giữ dáng lâu dài.

Uống một cốc nước sau khi thức dậy

Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể không được bổ sung nước trong thời gian dài. Vì vậy, uống một cốc nước lọc khoảng 200-300 ml sau khi thức dậy là cách đơn giản để bù dịch và giúp cơ thể bắt đầu ngày mới.

Thói quen này hỗ trợ quá trình tiêu hóa, tuần hoàn và điều hòa thân nhiệt. Đôi khi, cảm giác khát cũng dễ bị nhầm lẫn với đói, khiến một số người ăn thêm khi chưa thực sự cần thiết.

Phụ nữ muốn kiểm soát cân nặng nên ưu tiên nước lọc thay vì nước ép đóng hộp, trà sữa hoặc cà phê pha nhiều đường. Có thể uống nước ở nhiệt độ thường hoặc hơi ấm tùy sở thích, không cần thêm chanh hay mật ong để tạo hiệu quả giảm mỡ.

Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên từ 5 phút

Sau khi thức dậy, nên mở cửa sổ, ra ban công hoặc đi bộ ở nơi có ánh sáng tự nhiên khoảng 5-10 phút. Ánh sáng buổi sáng giúp đồng bộ nhịp sinh học, hỗ trợ cơ thể điều chỉnh chu kỳ thức - ngủ và duy trì sự tỉnh táo vào ban ngày.

Khi ra ngoài, nên ưu tiên ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng, tránh nhìn trực tiếp vào Mặt trời. Người có lịch sinh hoạt thất thường có thể bắt đầu bằng việc duy trì giờ thức dậy tương đối cố định mỗi ngày.

Giấc ngủ có mối liên hệ mật thiết với cân nặng. Ngủ không đủ hoặc thường xuyên ngủ không đúng giờ có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói, no, khiến việc kiểm soát khẩu phần ăn trở nên khó khăn hơn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tuổi tác, giấc ngủ, gene và một số loại thuốc đều có thể ảnh hưởng đến cân nặng. Vì vậy, giữ nhịp sinh hoạt ổn định cũng là một phần của chiến lược duy trì vóc dáng.

Dành 5 phút vận động để đánh thức cơ thể

Thay vì ngồi ngay vào bàn làm việc hoặc cầm điện thoại sau khi thức dậy, hãy dành khoảng 5 phút thực hiện các động tác vận động nhẹ. Một số bài tập phù hợp gồm xoay khớp vai, cổ tay, cổ chân, vươn người, nâng gối tại chỗ hoặc thực hiện động tác squat không tạ.

Mỗi động tác có thể duy trì 30-45 giây, tùy khả năng. Những chuyển động này giúp cơ thể chuyển dần từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động, giảm cảm giác cứng khớp sau một đêm nằm ngủ và tạo tiền đề cho buổi tập dài hơn.

Đặc biệt, phụ nữ sau tuổi 40 nên chú trọng các bài tập kích hoạt cơ chân, cơ bụng và cơ lưng. Đây là những nhóm cơ tham gia vào nhiều hoạt động hàng ngày, đồng thời cần được duy trì sức mạnh khi tuổi tác tăng. Không cần tập đến mức đổ nhiều mồ hôi. Điều quan trọng là thực hiện đều đặn, đúng kỹ thuật và tăng dần cường độ khi cơ thể đã thích nghi.

Đi bộ nhanh khoảng 10-15 phút

Sau khi khởi động, có thể dành 10-15 phút đi bộ quanh nhà, trong công viên hoặc trên máy chạy bộ. Đây là hoạt động dễ thực hiện, không đòi hỏi thiết bị phức tạp và phù hợp với nhiều độ tuổi. Đi bộ với tốc độ vừa phải đến nhanh giúp tăng mức tiêu hao năng lượng, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ duy trì cân nặng. Người tập có thể điều chỉnh tốc độ sao cho nhịp thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn nói chuyện được.

Người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ trung bình mỗi tuần, chẳng hạn đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, năm ngày trong tuần. Bên cạnh đó, nên kết hợp ít nhất hai ngày tập tăng cường sức mạnh cơ bắp.

Nếu không có nhiều thời gian, 10-15 phút đi bộ buổi sáng vẫn là khởi đầu hữu ích. Tuy nhiên, không nên xem đây là toàn bộ lượng vận động cần thiết trong ngày. Có thể tranh thủ đi bộ sau bữa trưa, sử dụng cầu thang hoặc vận động nhẹ vào buổi tối để tăng tổng thời gian hoạt động.

Chuẩn bị bữa sáng giàu protein

Khoảng thời gian cuối trong 30 phút đầu tiên có thể dành để chuẩn bị bữa sáng cân đối, ưu tiên thực phẩm giàu protein và chất xơ. Protein có vai trò xây dựng, sửa chữa mô và duy trì khối cơ. Đây là yếu tố đáng chú ý với phụ nữ trung niên, bởi quá trình lão hóa và thay đổi nội tiết tố có thể làm tăng nguy cơ suy giảm khối cơ. Khi khối cơ giảm, khả năng tiêu hao năng lượng lúc nghỉ cũng có thể giảm theo.

Một số lựa chọn phù hợp với khẩu vị người Việt gồm hai quả trứng luộc ăn cùng bánh mì nguyên cám, sữa chua Hy Lạp với yến mạch và trái cây, hoặc một phần bánh mì kẹp ức gà. Nếu thích ăn sáng truyền thống, có thể chọn phở gà với lượng bánh phở vừa phải, thêm thịt gà và rau.

Một tổng quan đăng trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition năm 2018 cho thấy bữa sáng có hàm lượng protein cao có thể cải thiện cảm giác no ở một số người. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy cứ ăn sáng là sẽ giảm cân. Điều quan trọng là lựa chọn khẩu phần phù hợp với nhu cầu năng lượng cả ngày, không ăn quá nhiều chỉ vì cho rằng bữa sáng giúp tăng trao đổi chất.