30 người thoát nạn trong đám cháy nhà trọ

Cháy nhà trọ ở Hà Nội, 30 người thoát nạn an toàn

Chiều 4/11, Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 3h53 cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc ra từ khu vực bếp ăn tại phòng 204 của ngôi nhà kết hợp nhà ở và kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ tại số 15, ngõ 120/30 phố Trần Bình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hiện trường đám cháy

Sau khi phát hiện sự cố, người dân đã sử dụng bình chữa cháy được trang bị tại cơ sở để dập lửa, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã điều 5 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng 29 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát hướng dẫn nhiều người trong khu vực nhà trọ thoát ra ngoài an toàn

Nhanh chóng dập tắt đám cháy

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai các biện pháp kiểm soát và dập tắt đám cháy; đồng thời tổ chức thông khói tại khu vực xảy ra cháy và hành lang các tầng nhà.

Theo cảnh sát, trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã hướng dẫn 25 người thoát nạn ra ngoài an toàn. Trước đó, 5 người đã chủ động tự thoát ra ngoài.

Đến khoảng 3h55 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực khác. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.