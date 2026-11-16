30 ngày, đêm làm sạch diện mạo đô thị Cần Thơ

Quang cảnh Lễ xuất quân. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Sáng 16/11, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ xuất quân thực hiện “Chiến dịch 30 ngày, đêm Sáng - xanh - sạch - đẹp thành phố”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, từng bước tạo chuyển biến thực chất về cảnh quan và chất lượng môi trường sống. Chiến dịch diễn ra từ ngày 16/11 đến hết ngày 21/12/2026, tập trung tại 3 khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, bảo vệ môi trường trước hết là bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân. Một thành phố muốn phát triển, thu hút khách du lịch và nhà đầu tư thì phải có môi trường sống trong lành, đường phố sạch đẹp, cảnh quan khang trang. Đây vừa là nhiệm vụ chính quyền cần quan tâm, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân.

Các lực lượng tham gia chiến dịch "30 ngày đêm Sáng - xanh - sạch - đẹp thành phố” do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức sáng 16/11. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Thông qua chiến dịch, thành phố mong muốn huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Đây phải là công việc được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường Lê Lợi, phường Cái Khế. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ông Trần Chí Hùng yêu cầu chiến dịch phải tạo ra chuyển biến thực sự, không chỉ dừng lại ở hoạt động ra quân, dọn dẹp trong một vài ngày. Trước mắt, các địa phương, đơn vị tập trung thu gom, xử lý rác thải; giải quyết các điểm tồn đọng, ô nhiễm môi trường; khơi thông kênh, rạch, cống thoát nước; vệ sinh, chỉnh trang đường phố, khu dân cư, công viên và các khu vực công cộng.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ dọn dẹp vệ sinh đường Lê Lợi, phương Cái Khế sau Lễ xuất quân. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Kết quả thực hiện phải được thể hiện rõ trong đời sống hằng ngày, từ những tuyến đường sạch hơn, khu dân cư gọn gàng hơn đến hệ thống kênh, rạch thông thoáng hơn. Người dân phải cảm nhận được những lợi ích thiết thực từ các hoạt động của chiến dịch; du khách đến Cần Thơ có thể nhìn thấy một thành phố sạch đẹp, thân thiện. Đặc biệt, những kết quả đạt được phải được duy trì và tiếp tục cải thiện sau khi chiến dịch kết thúc.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Chí huy quân sự thành phố Cần Thơ dọn dẹp vệ sinh đường Lê Lợi, phường Cái Khế sau Lễ xuất quân. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Để chiến dịch đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; tập trung xử lý các điểm tồn đọng rác thải, ô nhiễm môi trường; tổ chức vệ sinh đường phố, khu dân cư, khơi thông kênh, mương, cống, rãnh và chỉnh trang đô thị. Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại địa phương.

Bộ đội, dân quân phát quang bụi rậm tại khu vực cầu Ninh Kiều, phường Cái Khế. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, lãnh đạo thành phố đề nghị chủ động giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc; phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, không xả rác ra môi trường. Cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện và vận động người thân cùng tham gia.

Lực lượng Công an thành phố Cần Thơ tham gia dọn rác, vệ sinh môi trường khu vực đường Lê Lợi, nơi sắp diễn ra Fesitval Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Sau khi chiến dịch kết thúc, các địa phương tiếp tục kiểm tra, thu gom rác thải, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, tránh tình trạng vừa dọn dẹp xong lại để ô nhiễm tái diễn. Mỗi người dân cần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày để những kết quả của chiến dịch được duy trì lâu dài.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ vệ sinh môi trường khu vực vòng xoay cồn Cái Khế. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đại diện các địa phương và lực lượng tham gia chiến dịch, ông Bùi Văn Kiệt, Chủ tịch UBND phường Cái Khế cho rằng, quá trình đô thị hóa nhanh chóng cùng những yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đang đặt ra cho thành phố nhiều thách thức về cảnh quan và môi trường; trong đó, tình trạng mất trật tự đô thị ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan và chất lượng cuộc sống của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ vệ sinh môi trường khu vực vòng xoay cồn Cái Khế. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đại diện địa phương cam kết chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Ban tổ chức; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; tập trung thực hiện đầy đủ các nội dung, bảo đảm làm đến đâu gọn gàng, sạch đẹp, an toàn đến đó, không qua loa, hình thức.

Ông Bùi Văn Kiệt khẳng định, phường Cái Khế sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng duy trì tinh thần chiến dịch sau đợt cao điểm, không để những kết quả đạt được chỉ mang tính thời điểm.

Theo kế hoạch, chiến dịch triển khai tại 3 khu vực trọng điểm. Khu vực 1 gồm các phường: Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình, Hưng Phú, Cái Răng và Bình Thủy. Khu vực 2 gồm các phường: Vị Tân, Vị Thanh, Ngã Bảy và Đại Thành. Khu vực 3 gồm các phường: Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu và Vĩnh Phước.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ vệ sinh môi trường khu vực vòng xoay cồn Cái Khế. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Các hoạt động trọng tâm gồm thu gom rác thải, phế liệu tại các tuyến đường, khu dân cư, chợ, trường học, nhà văn hóa, công viên và khu vực công cộng; khơi thông dòng chảy kênh, mương, ao hồ, hệ thống cống, rãnh thoát nước; phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, bóc gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định và trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn, vận động hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni-lông khó phân hủy; triển khai các mô hình như “Đổi rác lấy quà”, “Nhà tôi có thùng rác hợp vệ sinh”, thu gom pin cũ, rác thải điện tử. Công tác lập lại trật tự đô thị cũng được chú trọng, tập trung vận động, giải tỏa các điểm buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất mỹ quan.