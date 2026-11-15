30 năm tự hào hành trình, khát vọng vươn xa

Đây là dấu mốc ý nghĩa, ghi nhận hành trình ba thập kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển; đồng thời là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước và hướng tới tương lai.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Bùi Trung Thành – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Nguyễn Minh Quý – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện các doanh nghiệp, đối tác, các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên cùng đông đảo sinh viên Khoa Công nghệ May và Thời trang.

Các đại biểu, cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa.

30 năm xây dựng và trưởng thành – Dấu ấn của nhiều thế hệ

Khởi đầu từ năm 1996 với đội ngũ ban đầu chỉ có 3 giảng viên, trải qua ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Khoa Công nghệ May và Thời trang đã từng bước khẳng định vị thế trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt May và Thời trang. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ và điều kiện đào tạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên đã không ngừng nỗ lực, tâm huyết với nghề, từng bước xây dựng nền tảng phát triển vững chắc cho Khoa.

Trải qua 30 năm, Khoa đã đào tạo hàng nghìn kỹ sư, cử nhân, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành Dệt May và Thời trang trên cả nước. Nhiều cựu sinh viên hiện đang đảm nhiệm các vị trí chuyên môn, quản lý tại các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhìn lại hành trình 30 năm qua những thước phim tư liệu, tái hiện những dấu mốc đáng nhớ, những chặng đường phát triển và những con người đã góp phần làm nên diện mạo Khoa hôm nay.

Hiệu trưởng Nhà trường định hướng 5 nhiệm vụ trọng tâm, mở ra chặng đường phát triển mới

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, PGS.TS. Bùi Trung Thành – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên Khoa Công nghệ May và Thời trang trong suốt 30 năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh giá trị đáng tự hào nhất của Khoa không chỉ nằm ở những con số, chương trình đào tạo hay cơ sở vật chất, mà còn được khẳng định qua sự trưởng thành của các thế hệ người học, những người đang làm việc và cống hiến cho ngành công nghiệp Dệt May – Thời trang Việt Nam.

PGS.TS. Bùi Trung Thành – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Trước những chuyển biến mạnh mẽ của ngành Dệt May và Thời trang trong kỷ nguyên công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh, Hiệu trưởng định hướng Khoa cần chủ động đổi mới, thích ứng và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới. Trong đó, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng liên ngành và đón đầu công nghệ, cập nhật các lĩnh vực như thiết kế 3D, CAD/CAM, trí tuệ nhân tạo trong thiết kế và sản xuất, robot, vật liệu mới, công nghệ sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.

Thứ hai, xây dựng Khoa trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu về công nghệ dệt may – thời trang thông minh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng thực tiễn.Thứ ba, tăng cường hợp tác chiến lược với doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ hợp tác thực chất trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn cao và tư duy hội nhập quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Thứ năm, tạo dựng môi trường để sinh viên phát triển năng lực sáng tạo và khởi nghiệp, khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và các dự án hợp tác với doanh nghiệp.

Những định hướng này thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo Nhà trường đối với sự phát triển của Khoa, đồng thời mở ra những cơ hội mới để Khoa tiếp tục khẳng định vị thế, đóng góp vào chiến lược phát triển chung của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên.

Doanh nghiệp đồng hành – Gắn kết đào tạo với thực tiễn sản xuất

Đại diện doanh nghiệp đối tác, ông Phạm Tiến Lâm – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đức Giang đã có bài phát biểu chia sẻ về những chuyển biến mạnh mẽ của ngành Dệt May trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi công nghệ.

Theo ông, ngành Dệt May đang bước vào giai đoạn phát triển với những yêu cầu ngày càng cao về sản xuất xanh, minh bạch, số hóa và tự động hóa. Các công nghệ mới, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, quản trị chuỗi cung ứng số và yêu cầu phát triển bền vững đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của doanh nghiệp. Vì vậy, năng lực cạnh tranh trong tương lai không chỉ nằm ở máy móc hay đơn hàng mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực.

Ông nhấn mạnh, doanh nghiệp cần những người lao động không chỉ vững chuyên môn mà còn có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật nghề nghiệp, khả năng thích ứng, tư duy cải tiến, năng lực số và tinh thần học hỏi liên tục. Trong đó, mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà trường cung cấp nền tảng tri thức và phương pháp, doanh nghiệp tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tiễn, hoàn thiện năng lực nghề nghiệp.

Đáng chú ý, ông Phạm Tiến Lâm cho rằng sự hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp không nên chỉ bắt đầu khi có nhu cầu tuyển dụng hay kết thúc sau mỗi kỳ thực tập, mà cần được xây dựng lâu dài, thực chất và có trách nhiệm, cùng chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành Dệt May trong 5–10 năm tới.

Đại diện doanh nghiệp trao tặng món quà chúc mừng Khoa nhân dịp kỷ niệm 30 năm

Gửi gắm tới sinh viên Khoa, ông mong muốn các em không chỉ học vững chuyên môn mà còn chủ động rèn luyện khả năng thích ứng, tư duy công nghệ, sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp. Tổng Công ty Đức Giang khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường và Khoa trong các hoạt động thiết thực, góp phần đào tạo những thế hệ sinh viên có chuyên môn, năng lực công nghệ và bản lĩnh hội nhập.

Tình cảm các thế hệ cựu sinh viên – Tiếp nối truyền thống, lan tỏa giá trị

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc tại buổi lễ là phần phát biểu của chị Ma Thị Hiền – Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Khoa Công nghệ May và Thời trang, đại diện các thế hệ cựu sinh viên.

Trong niềm xúc động khi trở về mái trường xưa, chị chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến Khoa ngày càng lớn mạnh, uy tín và vươn xa. Những tri thức, bài học và sự tận tâm của thầy cô từ những ngày đầu chính là hành trang quý giá giúp các thế hệ sinh viên vững vàng bước vào cuộc sống và sự nghiệp.

Thay mặt Hội Cựu sinh viên, chị gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô – những người đã tận tụy truyền đạt tri thức, giữ lửa nghề và chắp cánh cho bao thế hệ sinh viên trưởng thành. Chị cũng bày tỏ mong muốn Khoa tiếp tục là cái nôi nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng và hành trình lập nghiệp của các thế hệ người học tiếp theo.

Nhân dịp này, Hội Cựu sinh viên đã trao tặng món quà ý nghĩa tới Khoa như lời chúc mừng sinh nhật 30 năm, thể hiện tình cảm gắn bó, sự tri ân và tinh thần tiếp nối hành trình học tập, phát triển của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên.

Đại diện Hội Cựu sinh viên Khoa Công nghệ May và Thời trang chia sẻ tại chương trình.

Tri ân những đóng góp, tiếp sức thế hệ sinh viên

Trong khuôn khổ chương trình, Khoa đã tổ chức vinh danh 10 giảng viên tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tâm huyết và cống hiến của đội ngũ nhà giáo qua các thời kỳ.

Cùng với đó, Khoa tổ chức khen thưởng, trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên tiêu biểu. Đặc biệt, sự đồng hành của Hội Cựu sinh viên và các doanh nghiệp đối tác đã mang đến những suất học bổng thiết thực, tiếp thêm động lực để sinh viên nỗ lực học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

Những phần thưởng và suất học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và niềm tin của các thế hệ đi trước, của doanh nghiệp đối với thế hệ sinh viên hôm nay.

Nhà trường vinh danh, khen thưởng các cán bộ, giảng viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Khoa.

Fashion Show “Dấu ấn thời gian” – Lan tỏa sáng tạo và bản sắc thời trang

Điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động kỷ niệm là Fashion Show “Dấu ấn thời gian – Hung Yen Collection Grand Prix 2026”. Chương trình giới thiệu 10 bộ sưu tập xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế thời trang, mang đến không gian nghệ thuật sáng tạo, nơi những ý tưởng thiết kế được thể hiện qua chất liệu, màu sắc, đường nét và phom dáng.

Mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện riêng, thể hiện cá tính sáng tạo, tư duy thẩm mỹ và góc nhìn của các nhà thiết kế trẻ về thời trang. Đặc biệt, bộ sưu tập áo dài do các giảng viên của Khoa thiết kế đã mang đến những cảm xúc sâu lắng, tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống, đồng thời gửi gắm tình yêu và niềm tự hào đối với quê hương Hưng Yên, mái trường HYUTE và các thế hệ thầy cô.

Các tiết mục trình diễn tại Fashion Show “Dấu ấn thời gian”.

Thông qua chương trình, năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng hiện thực hóa ý tưởng thiết kế của sinh viên được thể hiện sinh động, góp phần khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, sáng tạo và hội nhập của Khoa Công nghệ May và Thời trang.

Tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai

Các thế hệ thầy và trò Khoa Công nghệ May và Thời trang cùng lưu lại khoảnh khắc tại lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Công nghệ May và Thời trang khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc. Ba mươi năm là hành trình được dệt nên từ tâm huyết của những người thầy, sự trưởng thành của các thế hệ sinh viên và sự đồng hành của các doanh nghiệp, đối tác.

Dấu mốc hôm nay không chỉ là dịp nhìn lại những thành quả đáng tự hào mà còn mở ra một chặng đường mới với những yêu cầu và cơ hội phát triển mới. Với sự quan tâm, định hướng của lãnh đạo Nhà trường, tinh thần đổi mới của đội ngũ giảng viên, sức trẻ và khát vọng của sinh viên cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, Khoa Công nghệ May và Thời trang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế.

30 năm – Tự hào hành trình, vững bước tương lai. Với tinh thần “Tự hào – Khát vọng – Vươn xa”, các thế hệ thầy và trò Khoa Công nghệ May và Thời trang sẽ tiếp tục viết nên những dấu ấn mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên và ngành Dệt May – Thời trang Việt Nam.