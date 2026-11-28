Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới với dấu mốc nâng hạng và sắp xếp lại thị trường chứng khoán. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có những chia sẻ với phóng viên TTXVN về dấu mốc phát triển, vai trò của HOSE và định hướng nâng cao chất lượng thị trường, đón dòng vốn đầu tư trong giai đoạn mới.

Ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch HOSE. Ảnh: Bnews phát

Phóng viên

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Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Nhìn lại chặng đường này, ông đánh giá như thế nào về những đóng góp và bước phát triển quan trọng của HOSE trong việc hình thành, vận hành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam?

Quyền Chủ tịch Trịnh Sơn Hồng: Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển ngành Chứng khoán Việt Nam, tôi cho rằng hai dấu mốc có ý nghĩa nền tảng là sự ra đời của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 28/11/1996 và phiên giao dịch đầu tiên tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – tiền thân của HOSE – ngày 28/7/2000.

Đây là những sự kiện đánh dấu quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển thị trường vốn, mở ra một phương thức huy động và phân bổ nguồn lực mới cho nền kinh tế. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát huy vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quản lý và giám sát thị trường.

Từ hai doanh nghiệp niêm yết là REE và SAM trong phiên giao dịch đầu tiên, đến cuối tháng 10/2026 HOSE đã trở thành thị trường cổ phiếu chủ lực của Việt Nam với 407 mã cổ phiếu niêm yết, 24 chứng chỉ quỹ và 335 chứng quyền có bảo đảm. Đặc biệt, việc đưa hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam mới vào vận hành ngày 5/5/2025 và việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp trong năm 2026 là những dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng cho thị trường bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Từ góc độ HOSE, thành quả lớn nhất của chặng đường đã qua không chỉ là sự tăng trưởng về quy mô, mà còn là việc từng bước hình thành và phát triển một thị trường vốn minh bạch, hiện đại, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, góp phần huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Phóng viên: Theo lộ trình sắp xếp, từ ngày 28/12/2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sẽ chính thức chuyển sang giao dịch tập trung tại HOSE. Đây được xem là bước thay đổi quan trọng trong quá trình tái cấu trúc và chuyên biệt hóa thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo ông, việc triển khai mô hình này sẽ mang lại những tác động gì đối với hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường, khả năng phát triển sản phẩm mới và thu hút dòng vốn đầu tư trong nước, quốc tế?

Quyền Chủ tịch Trịnh Sơn Hồng: Hiện nay, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HOSE đang phối hợp triển khai việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn, công khai và minh bạch.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1726/QĐ- TTg ngày 29/12/2023.

Việc tập trung toàn bộ cổ phiếu niêm yết về giao dịch tại HOSE sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường, trước hết là tạo sự thống nhất trong cách thức tổ chức, quản lý, giám sát và cơ chế giao dịch của thị trường cổ phiếu niêm yết, giúp doanh nghiệp niêm yết thuận lợi hơn trong việc thực hiện tuân thủ các quy định khi tham gia thị trường.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để xây dựng các bộ chỉ số có tính đại diện cao hơn, phản ánh toàn diện quy mô và chất lượng của các doanh nghiệp niêm yết, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc theo dõi, đánh giá, so sánh và lựa chọn cơ hội đầu tư.

Về tổng thể, việc thống nhất thị trường cổ phiếu niêm yết sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và vận hành thị trường, tạo nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm mới, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng kết nối của thị trường chứng khoán Việt Nam với dòng vốn đầu tư quốc tế.

Phóng viên: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và khả năng hội nhập quốc tế, nhất là sau sự kiện nâng hạng. Trong bối cảnh đó, HOSE sẽ ưu tiên những giải pháp nào để tận dụng cơ hội từ dòng vốn quốc tế; đồng thời nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết và bảo đảm thị trường phát triển bền vững?

Quyền Chủ tịch Trịnh Sơn Hồng: Việc nâng hạng là một dấu mốc quan trọng, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng vận hành thị trường và chất lượng doanh nghiệp niêm yết. Với HOSE, trong giai đoạn phát triển mới, chúng tôi sẽ tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và vận hành thị trường, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, ổn định, thông suốt; tăng cường giám sát và từng bước triển khai các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích giao dịch mới theo lộ trình.

Thứ hai, phát triển về quy mô thị trường gắn với nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết. HOSE sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng công bố thông tin, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết, thúc đẩy áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty, quan hệ nhà đầu tư và phát triển bền vững.

Thứ ba, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp niêm yết, các thành viên thị trường và cộng đồng nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức và định chế tài chính quốc tế, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận và thu hút các nguồn vốn đầu tư dài hạn.

HOSE xác định chất lượng thị trường, chất lượng của doanh nghiệp niêm yết và việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là những trọng tâm xuyên suốt trong quá trình phát triển. Mục tiêu không chỉ là duy trì kết quả nâng hạng mà còn hướng tới những chuẩn mực cao hơn, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, công bằng, hiệu quả và hội nhập sâu rộng với thị trường vốn quốc tế.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!