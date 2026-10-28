30 năm Quỹ Doraemon tiếp sức những ước mơ đến trường

Năm 2026, có 490 em được nhận học bổng của Quỹ - Ảnh: V.H

Sáng 28-10, Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Quỹ và trao học bổng Doraemon năm 2026 cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập đã được Nhà xuất bản Kim Đồng, Quỹ Học bổng Mèo máy thông minh (Quỹ Doraemon) tổ chức tại Hà Nội.

Trên cơ sở hồ sơ do các Tỉnh, Thành Đoàn đề xuất, Hội đồng quản lý Quỹ đã xem xét và thống nhất trao học bổng cho 490 em tại 8 tỉnh và thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc, gồm Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên. Tổng số tiền học bổng là 490 triệu đồng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trong số 490 em được nhận học bổng năm nay, có 157 em là học sinh dân tộc thiểu số, 127 em mồ côi, 6 em là con thương binh liệt sĩ, 144 em thuộc hộ nghèo và cận nghèo, 44 em học sinh khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Tất cả các em đều nỗ lực học tập và rèn luyện, đạt kết quả học lực từ Khá trở lên. Đặc biệt, có những em đã đoạt các giải thưởng như: 1 giải quốc tế về hội hoạ; 8 giải cấp quốc gia ở các môn Toán học, Tin học, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Lập trình; 64 giải cấp tỉnh ở nhiều môn học và nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động Đội, hoạt động đọc sách…

Bà Hồ Hồng Nguyên, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, chia sẻ: “Đối với một em nhỏ còn thiếu điều kiện học tập, một suất học bổng là nguồn động viên, khích lệ tinh thần quý báu để giúp gia đình trang trải thêm sách vở, đồ dùng, chi phí đến trường. Sự quan tâm đúng lúc còn giúp các em cảm nhận rằng những cố gắng của mình luôn được ghi nhận và trên con đường phía trước luôn có những người sẵn lòng đồng hành”.

Quỹ Doraemon được thành lập vào năm 1996 từ nguồn vốn ban đầu là 1 tỷ đồng tiền bản quyền bộ sách Doraemon mà tác giả Fujiko F Fujio và Nhà xuất bản Shogakukan ủng hộ cho trẻ em Việt Nam. Trên cơ sở đó, NXB Kim Đồng góp thêm 1 tỷ đồng từ lợi nhuận xuất bản bộ truyện tranh này để thành lập Quỹ, tạo nguồn vốn ban đầu 2 tỷ đồng. Sau 30 năm hoạt động, Quỹ đã thực hiện cấp 14.794 suất học bổng, với tổng trị giá gần 11,5 tỷ đồng.

Giám đốc NXB Kim Đồng Bùi Tuấn Nghĩa phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: V.H

Ông Bùi Tuấn Nghĩa, Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Học bổng Mèo máy thông minh, cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Quỹ, để đem đến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa, động viên, khích lệ các em tự tin vào bản thân, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

"Quỹ Học bổng Mèo máy thông minh mong muốn góp phần truyền cảm hứng cho xã hội, cùng lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em, có một tương lai tốt đẹp hơn", ông Bùi Tuấn Nghĩa nói.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 30 năm Quỹ Doraemon đồng hành cùng trẻ em Việt Nam. Cách đây không lâu, ngày 26/5/2026, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 578/QĐ-BNV cho phép đổi tên Quỹ thành Quỹ học bổng Mèo máy thông minh và công nhận Điều lệ Quỹ.

Trong những năm tới, Ban điều hành Quỹ sẽ xây dựng phương án cấp học bổng hằng năm theo khu vực, bảo đảm phân bổ trọng điểm và luân phiên giữa các vùng. Dự kiến, năm 2027 là các tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Năm 2028 là các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Bắc Trung Bộ. Việc phân bổ học bổng sẽ được căn cứ nguồn lực của Quỹ và tình hình thực tế.