Với chủ đề “Vững tầm vóc mới”, triển lãm giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong hành trình 30 năm xây dựng và phát triển ngành chứng khoán Việt Nam, kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được thành lập theo Nghị định 75/CP ngày 28-11-1996 của Chính phủ.

Trải qua 3 thập kỷ, TTCK Việt Nam từng bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp (DN) và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Thông qua hình ảnh, tư liệu, triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật trong hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường.

Triển lãm có sự tham gia của nhiều thành viên thị trường và DN như: VPBankS, VPS, Vietcombank, Viglacera, Techcom Securities, Taseco Group, Agribank, YeaH1, SSI, Masan Group...

Đây cũng là cơ hội để các DN Việt Nam quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển, kết nối với các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút dòng vốn đầu tư trung và dài hạn.

Cùng với hoạt động triển lãm, UBCKNN phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị bàn tròn thường niên về quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026.

Hội nghị là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách, thúc đẩy áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty, hướng tới phát triển thị trường vốn minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Triển lãm mở cửa đón khách từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 26-11 và từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 27-11.

Sau đây là chùm ảnh ngày đầu tiên của triển lãm: