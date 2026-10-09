30 năm hình thành hệ sinh thái hàng Việt Nam Chất lượng cao

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về chặng đường 30 năm chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn đã từng bước khẳng định uy tín và đồng hành với sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt.

Bước vào bối cảnh cạnh tranh mới, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, chất lượng hàng hóa phải được bảo đảm xuyên suốt từ sản xuất, phân phối đến dịch vụ sau bán hàng; cùng với đó là sự minh bạch, an toàn, trách nhiệm và chữ tín với người tiêu dùng.

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tiếp tục giữ vững niềm tin của người tiêu dùng bằng chất lượng thực tế và sự trung thực; đồng thời mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới công nghệ.

Cùng với việc tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, cần phát huy bản sắc Việt để tạo ra những sản phẩm vừa có chất lượng đáng tin cậy, vừa có nét riêng và giá trị khác biệt. Đó chính là nền tảng để hàng Việt có chỗ đứng lâu dài và vươn xa hơn.

"Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận những đóng góp ấy của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố tin tưởng và sẵn sàng đồng hành cùng Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình đó", ông Nguyễn Lộc Hà thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cam kết.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội đã phát biểu khái quát hành trình 30 năm hoạt động. Từ 120 doanh nghiệp được bình chọn trong lần khảo sát đầu tiên năm 1997, đến nay đã có hơn 1.000 doanh nghiệp được trao danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Hiện nay đã hình thành một hệ sinh thái Hàng Việt Nam Chất lượng cao với 3 lớp là: Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao - đóng vai trò trung tâm, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu ở tầng trên, và Câu lạc bộ Doanh nông Khởi nghiệp xanh.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã công bố, trao khen thưởng của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các bộ, ngành tặng các doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu đối với hàng Việt, phát triển thương hiệu, đổi mới sáng tạo, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.

Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Thư tri ân những doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tiêu biểu đã thể hiện vai trò tiên phong, năng lực dẫn dắt và cam kết nổi bật trong việc thúc đẩy môi trường làm việc bình đẳng, đồng thời kiến tạo nền tảng quản trị bền vững tại Việt Nam.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen, ghi nhận những đóng góp trong hành trình phát triển hàng Việt cho đại diện các doanh nghiệp.

Công dân, khách tham quan đến với lễ hội.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội "Tự hào và Tiếp nối" - kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao có gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng cùng góp mặt, biến Công viên Lê Văn Tám thành một điểm hẹn của hàng Việt trong 4 ngày.

Tại đây, công dân có thể check-in, săn quà, tham gia gameshow, khám phá sản phẩm và thương hiệu Việt, đồng thời thưởng thức các chương trình âm nhạc, nghệ thuật diễn ra mỗi ngày. Qua đó trải nghiệm một lễ hội hàng Việt theo cách trẻ trung, nhiều tương tác và khám phá.

Bên cạnh đó, suốt 4 ngày diễn ra, lễ hội còn có nhiều không gian và hoạt động để khách tham quan tự mình trải nghiệm, như: Triển lãm "Hành trình 30 năm", trưng bày hình ảnh, tư liệu theo từng giai đoạn phát triển; giới thiệu các kỳ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao qua các thời kỳ, cùng những sản phẩm tiêu biểu và thương hiệu biểu tượng của hàng Việt.

Ngoài ra, chương trình tôn vinh các doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiều năm liên tục, đồng thời kể câu chuyện xây dựng thương hiệu và phát triển của doanh nghiệp Việt.

Hoạt động trưng bày logo của toàn bộ doanh nghiệp được vinh danh trong hành trình 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cũng như chương trình tri ân người tiêu dùng. Các doanh nghiệp cũng tham gia những hoạt động kết nối, tri ân khách hàng.

Song song đó, gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng sẽ có hàng trăm hoạt động riêng, từ giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm, khuyến mãi đến kết nối với người tiêu dùng trong suốt 4 ngày lễ hội.

Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao diễn ra từ ngày 8 đến 11/10, tại Công viên Lê Văn Tám (Thành phố Hồ Chí Minh).