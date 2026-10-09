30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao

Các doanh nghiệp nhận bằng khen tại chương trình

Tối 8-10, Hội HVNCLC tổ chức khai mạc lễ hội với chủ đề “Tự hào và Tiếp nối”. Các doanh nghiệp mang đến nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm, khuyến mãi, gameshow, giao lưu và kết nối người tiêu dùng.

Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội HVNCLC, cho biết từ 120 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn trong lần khảo sát đầu tiên, đến nay đã có hơn 1.000 doanh nghiệp được trao danh hiệu HVNCLC. Sau 30 năm, chương trình không chỉ mở rộng về quy mô mà còn góp phần tạo dựng uy tín, niềm tin về chất lượng hàng Việt.

“Việc tổ chức lễ hội không phải để giới thiệu thành công của từng doanh nghiệp hay của hiệp hội mà để hun đúc thêm quyết tâm của cộng đồng HVNCLC trong giai đoạn mới”, bà Hạnh chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá chương trình HVNCLC đã đồng hành với sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt. Ông kỳ vọng Hội HVNCLC tiếp tục trở thành nền tảng kết nối, dẫn dắt doanh nghiệp nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh và lan tỏa các mô hình tốt.

Tại lễ khai mạc, 46 doanh nghiệp được trao bằng khen, ghi nhận những đóng góp đối với hàng Việt, thương hiệu, đổi mới sáng tạo, sản xuất kinh doanh, nông nghiệp và môi trường.