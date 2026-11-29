Từ hai cổ phiếu đầu tiên đến hơn 10 triệu tỷ đồng

Ngày 28/11/1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo nền móng cho một kênh huy động và phân bổ vốn mới của nền kinh tế. Gần bốn năm sau, ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên diễn ra tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM, với hai cổ phiếu REE và SAM.

Từ điểm xuất phát này, thị trường từng bước mở rộng về hàng hóa, thành viên tham gia và hệ thống tổ chức giao dịch. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đi vào hoạt động năm 2005, tiếp đến là thị trường UPCoM năm 2009 và chứng khoán phái sinh năm 2017.

Song song với quá trình mở rộng, khung pháp lý và hạ tầng thị trường liên tục được hoàn thiện. Luật Chứng khoán đầu tiên có hiệu lực năm 2007, hệ thống giao dịch KRX vận hành từ tháng 5/2025 và nhiều cơ chế mới được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả giao dịch, thanh toán và bảo vệ nhà đầu tư.

Năm 2026, thị trường ghi nhận thêm dấu mốc hội nhập khi được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với lộ trình triển khai bắt đầu từ tháng 9.

Sau ba thập kỷ kể từ ngày thành lập cơ quan quản lý, diện mạo thị trường đã thay đổi đáng kể.

Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE, HNX và UPCoM vào khoảng 10,14 triệu tỷ đồng. Riêng HOSE chiếm khoảng 8,42 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 80% tổng vốn hóa ba thị trường.

Số doanh nghiệp niêm yết trên hai sở giao dịch ở mức 706, cùng với 812 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên UPCoM, nâng tổng số lên 1.518 doanh nghiệp.

Sự mở rộng còn thể hiện ở số lượng tài khoản chứng khoán. Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), cuối năm 2015, thị trường có gần 1,57 triệu tài khoản, tăng lên 2,77 triệu vào cuối năm 2020. Sau khi vượt mốc 10 triệu giữa năm 2025, số tài khoản tiếp tục tăng lên gần 14,38 triệu vào cuối tháng 10/2026.

Dù số tài khoản không đồng nghĩa với số nhà đầu tư riêng biệt, sự gia tăng này cho thấy chứng khoán ngày càng trở thành một kênh đầu tư phổ biến.

Chứng khoán Việt Nam đứng đâu trong ASEAN?

Cùng với sự phát triển trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước xác lập vị trí trong khu vực Đông Nam Á.

Theo thống kê tháng 9/2026 của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (WFE), vốn hóa cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vào khoảng 329,1 tỷ USD.

Trong sáu sở giao dịch được so sánh tại ASEAN, HOSE đứng thứ năm về vốn hóa, cao hơn Philippines với gần 200 tỷ USD.

Singapore dẫn đầu với khoảng 927,1 tỷ USD, tiếp đến là Thái Lan 591,6 tỷ USD. Indonesia và Malaysia lần lượt ghi nhận 502,8 tỷ USD và 497,8 tỷ USD.

Như vậy, vốn hóa HOSE tương đương khoảng 55% thị trường Thái Lan và gần hai phần ba Indonesia hoặc Malaysia.

Xét tương quan với quy mô nền kinh tế, tỷ lệ vốn hóa HOSE trên GDP Việt Nam vào khoảng 60,7%, dựa trên GDP danh nghĩa ước tính năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Tỷ lệ này thấp hơn Singapore (138,8%), Thái Lan (98,7%) và Malaysia (91%), nhưng cao hơn Indonesia (34%) và Philippines (39,9%).

Về thanh khoản, giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân trên HOSE trong tháng 9/2026 vào khoảng 510,9 triệu USD mỗi phiên, cao gần 5 lần Philippines, song vẫn thấp hơn bốn thị trường còn lại.

Nếu tính tỷ lệ giá trị giao dịch trong tháng trên vốn hóa, HOSE ghi nhận 3,1%, gần tương đương Malaysia (3,13%) và cao hơn Philippines (1,17%). Thái Lan dẫn đầu nhóm với 7,19%.

Về số lượng doanh nghiệp niêm yết, HOSE có 405 doanh nghiệp, cao hơn Philippines nhưng thấp hơn các sở giao dịch còn lại.

Những chỉ tiêu này cho thấy Việt Nam đã xây dựng được một thị trường cổ phiếu có quy mô đáng kể tại ASEAN, sau hơn hai thập kỷ kể từ phiên giao dịch đầu tiên.

Cần lưu ý, bảng so sánh khu vực sử dụng dữ liệu riêng HOSE, trong khi tổng vốn hóa hơn 10 triệu tỷ đồng của Việt Nam còn bao gồm HNX và UPCoM.

Diện mạo thị trường qua những doanh nghiệp lớn

Sau 30 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hình thành nhóm doanh nghiệp có vốn hóa hàng trăm nghìn tỷ đồng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản, công nghiệp và năng lượng.

Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), công bố tại Hà Nội ngày 26/11, cho thấy tài chính và bất động sản chiếm khoảng 66% vốn hóa HOSE vào cuối năm 2025.

Trong đó, tài chính chiếm 38% và bất động sản chiếm 28%. Các nhóm tiêu dùng thiết yếu, tiêu dùng không thiết yếu và công nghiệp lần lượt chiếm khoảng 8%, 7% và 6%.

Mức độ tập trung còn thể hiện qua danh sách doanh nghiệp lớn nhất thị trường.

Theo dữ liệu HOSE cuối tháng 10/2026, mười doanh nghiệp dẫn đầu có tổng vốn hóa khoảng 4,37 triệu tỷ đồng, tương đương gần 52% toàn sàn.

Vingroup (VIC) đứng đầu với khoảng 1,87 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 22% vốn hóa HOSE. Vinhomes (VHM) xếp tiếp theo với khoảng 517.500 tỷ đồng, trong khi Vietcombank (VCB) ghi nhận hơn 470.400 tỷ đồng.

Các vị trí còn lại thuộc về BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank, MB, PV GAS và Hòa Phát. Riêng ngân hàng đóng góp sáu đại diện trong Top 10.

Bên cạnh những doanh nghiệp có vốn hóa hàng tỷ USD, thị trường cũng có một bộ phận lớn công ty quy mô vừa và nhỏ.

Theo OECD, cuối năm 2025, vốn hóa trung vị của doanh nghiệp trên HOSE, HNX và UPCoM vào khoảng 11 triệu USD, thấp hơn mức 43–74 triệu USD tại nhiều thị trường ASEAN. Kết quả này phần nào phản ánh số lượng lớn doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp thuộc nhiều quy mô và ngành nghề tạo nên diện mạo đa dạng của thị trường, đồng thời mở ra dư địa phát triển những doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực mới.

Huy động vốn cổ phần qua hơn hai thập kỷ

Bên cạnh hoạt động giao dịch, thị trường chứng khoán còn đóng vai trò là kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, bổ sung cho nguồn tín dụng ngân hàng.

Báo cáo OECD 2026 thống kê hoạt động chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp phi tài chính tại sáu thị trường ASEAN trong giai đoạn 2000–2025, với giá trị được thể hiện bằng USD theo mặt bằng giá năm 2025.

Theo đó, Việt Nam ghi nhận 557 đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, với tổng giá trị khoảng 32 tỷ USD.

Hoạt động này tập trung nhiều trong giai đoạn 2000–2010, với 353 đợt chào bán, tổng giá trị khoảng 25 tỷ USD, gắn với quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển ban đầu của thị trường. Giai đoạn 2011–2025 ghi nhận khoảng 200 đợt, với giá trị gần 7,7 tỷ USD.

Xét cả giai đoạn 2000–2025, giá trị chào bán lần đầu tại Việt Nam thấp hơn Malaysia (55 tỷ USD), Thái Lan (46 tỷ USD), Indonesia (41 tỷ USD) và Singapore (34 tỷ USD), nhưng cao hơn Philippines (13 tỷ USD).

Cùng với hoạt động chào bán lần đầu, thị trường còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện phát hành thêm cổ phiếu.

Trong 26 năm, doanh nghiệp phi tài chính Việt Nam có 1.008 đợt phát hành thêm, tổng giá trị chào bán khoảng 18 tỷ USD.

Con số này thấp hơn các thị trường còn lại trong nhóm so sánh, gồm Singapore (105 tỷ USD), Thái Lan (93 tỷ USD), Indonesia (83 tỷ USD), Malaysia (78 tỷ USD) và Philippines (38 tỷ USD).

Theo OECD, hoạt động phát hành cổ phiếu tại Việt Nam có sự khác biệt đáng kể giữa các thời kỳ, chịu ảnh hưởng từ quá trình cổ phần hóa, điều kiện thị trường và khả năng tiếp cận kênh vốn đại chúng của doanh nghiệp.

Những thống kê dài hạn cho thấy cùng với quá trình mở rộng thị trường cổ phiếu, việc phát triển hoạt động phát hành tiếp tục là một hướng quan trọng để nâng cao khả năng cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Vững nền tảng, mở tương lai

Ba thập kỷ hình thành và phát triển của ngành chứng khoán không chỉ được thể hiện qua sự gia tăng về quy mô vốn hóa, số doanh nghiệp hay tài khoản giao dịch, mà còn là quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý, hạ tầng công nghệ và cơ chế quản lý, giám sát thị trường.

Từ những phiên giao dịch đầu tiên với hai cổ phiếu, chứng khoán Việt Nam đã trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính, góp phần mở rộng kênh huy động vốn cho doanh nghiệp và tạo thêm cơ hội đầu tư cho người dân.

Bước sang giai đoạn mới, ngành chứng khoán tiếp tục hướng tới phát triển thị trường theo hướng hiện đại, minh bạch và hội nhập sâu hơn với quốc tế. Những nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện hệ thống giao dịch, triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển cơ sở nhà đầu tư và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tương đương 120% GDP, đồng thời phát triển thị trường trái phiếu và các sản phẩm tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Sau 30 năm đi từ hai cổ phiếu đến thị trường vốn hóa hơn 10 triệu tỷ đồng, những nền tảng đã được xây dựng là cơ sở để chứng khoán Việt Nam tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò huy động vốn trung, dài hạn trong chặng đường phát triển tiếp theo.