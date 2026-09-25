30 năm bền bỉ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam và Wallonie-Bruxelles

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam nhấn mạnh, trong ba thập kỷ qua, Việt Nam và Wallonie-Bruxelles đã cùng nhau hỗ trợ nhiều thế hệ giáo viên, biên phiên dịch được đào tạo tiếng Pháp; xây dựng mạng lưới y học gia đình góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng; triển khai các chương trình hợp tác đại học, nghiên cứu khoa học; tổ chức các Festival Âm nhạc, Liên hoan Nghệ thuật múa, Liên hoan Phim mang thương hiệu Wallonie-Bruxelles cùng nhiều bộ phim tài liệu đến với khán giả Hà Nội và nhiều thành phố khác.

Ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm hoạt động của Phái đoàn.

Theo ông Pierre Du Ville, những thành quả đó sẽ không thể có được nếu thiếu sự đồng hành bền bỉ của các đối tác Việt Nam, những người đã sát cánh, bồi đắp và không ngừng truyền cảm hứng cho hành trình hợp tác trong suốt 30 năm qua.

Đề cập những định hướng hợp tác trong thời gian tới, ông Pierre Du Ville cho rằng các thách thức như chuyển đổi môi trường và năng lượng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đào tạo thế hệ tương lai, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số, xây dựng và phát triển nền kinh tế vững mạnh, bền vững sẽ trở nên khả thi hơn khi các bên cùng đồng hành.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, tối 25/9 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ kỷ niệm .

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá, 30 năm hiện diện của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam là một dấu mốc đáng trân trọng. Phái đoàn là một đối tác tích cực và đáng tin cậy, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles, cũng như với Vương quốc Bỉ.

Văn hóa tiếp tục là một trong những lĩnh vực hợp tác chính và không ngừng phát triển. Từ các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, văn học đến các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia, nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim và chuyên gia văn hóa đã có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng sáng tạo. Qua đó, văn hóa trở thành cầu nối, đưa người dân hai bên đến gần nhau hơn.

Những tiết mục biểu diễn mang đậm văn hoá, nghệ thuật hai nước.

Các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và văn học góp phần đưa người dân Việt Nam và Wallonie-Bruxelles đến gần nhau hơn.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông hoan nghênh vai trò ngày càng tăng của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles trong việc đưa Việt Nam đến gần hơn với các đối tác châu Âu và cộng đồng nói tiếng Pháp, đặc biệt thông qua sự tham gia tích cực của Phái đoàn trong Mạng lưới các Viện Văn hóa Quốc gia châu Âu (EUNIC) và Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và Cơ quan nói tiếng Pháp (GADIF).

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó văn hóa, đổi mới sáng tạo, các ngành công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số đóng vai trò ngày càng quan trọng. Đây cũng là những lĩnh vực Wallonia-Brussels có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm.

“Tôi tin rằng, hai bên vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa và tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo; bảo tồn và nâng cao giá trị di sản trong thời đại kỹ thuật số; điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn; cũng như đào tạo và phát triển tài năng trẻ”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Phái đoàn Wallonia-Brussels, không chỉ bảo tồn và phát huy những thành tựu của 30 năm qua, mà còn cùng phát triển những sáng kiến mới, cụ thể và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới...